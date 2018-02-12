ФАН: «Зенит» может приобрести Ачерби или Астори

Руководство «Зенита» планирует усилить линию обороны. В планы петербургского клуба входит приобретение одного из защитников – Давиде Астори («Фиорентина») или Франческо Ачерби («Сассуоло»).

За Астори сине-бело-голубым придется заплатить 8 миллионов евро, за Ачерби – 11. Трансфер одного из игроков должен состояться до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения защитника тульского «Арсенала» Максим Беляев в пользу покупки игрока из Серии А.