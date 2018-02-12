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ФАН: «Зенит» может приобрести Ачерби или Астори

12 февраля 2018, 20:00
13

Руководство «Зенита» планирует усилить линию обороны. В планы петербургского клуба входит приобретение одного из защитников – Давиде Астори («Фиорентина») или Франческо Ачерби («Сассуоло»).

За Астори сине-бело-голубым придется заплатить 8 миллионов евро, за Ачерби – 11. Трансфер одного из игроков должен состояться до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения защитника тульского «Арсенала» Максим Беляев в пользу покупки игрока из Серии А.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Фиорентина Сассуоло Астори Давиде Ачерби Франческо
Комментарии (13)
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dddolphin
1518455679
Главное, что бы фамилия на "А".
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DOCTOR PENALTY
1518455989
Аргентино-итальянский тренд. Что же он даст в итоге?
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Татарин за ЦСКА
1518456440
Прикол в том,что Ачерби и з АТАЛАНТЫ стоит дороже Астори из ФЕАРЕНТИНЫ
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Полная Канистра
1518456964
источник -- фан профан это как конфету съел а фантик выбросил нам
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Вомбат
1518459950
Ранее тут сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения защитника Беляева. Это правда. Сообщалось. Но особенно настойчиво ранее тут сообщалось, что Зенит умоляет о переходе полузащитника Оздоева. Почему больше не сообщается? Неужели Зенит так его и не умолил? Эх, пожадничали Фурсенки, надо было дать ему контракт как в Барселоне, А что, Сапета ничем не лучше Оздоева, а контракт имеет именно такой .
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yorgenbarenz
1518462875
Вспомнилась одна гражданка с подъезда.Всю жизнь из-за дефективных родителей жила в нищете,на перед была неразборчива.Даже в день свадьбы пацаны её отчехлили толпой.))Но,судьба её круто,хотя и ненадолго,изменилась,когда встретилась и сошлась с откинувшимся уголовником. Сначала перебивались на картошке и мойве,пока уголовник не взялся за привычное дело....И тут гражданке попёрло ! Денег-прорва,халява! В один день,одуревшая от "счастья" овца на моих глазах,особо не примеряя,купила четверо туфель,несколько джинсов и ,короче,две больших сумки набила всяким ширпотребом.Вскоре,"муженька" посадили и он умер в камере."Супруга" опять перешла на картофель и низкопробных кобелей....
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Danjer
1518479702
Побольше российских игроков хотим,побольше!!!!)))
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Ще Гевара
1518492194
Может хватит уже.
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Время действия
1518500053
Да обоих, чем больше, тем лучше..))
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Басмачи
1518515556
Итальянец защитник
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