Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФАН: «Зенит» может приобрести Ачерби или Астори

    Руководство «Зенита» планирует усилить линию обороны. В планы петербургского клуба входит приобретение одного из защитников – Давиде Астори («Фиорентина») или Франческо Ачерби («Сассуоло»).

    За Астори сине-бело-голубым придется заплатить 8 миллионов евро, за Ачерби – 11. Трансфер одного из игроков должен состояться до закрытия зимнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения защитника тульского «Арсенала» Максим Беляев в пользу покупки игрока из Серии А.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 февраля 2018, 12:52

      Итальянец защитник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Время действия 13 февраля 2018, 08:34

      Да обоих, чем больше, тем лучше..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 февраля 2018, 06:23

      Может хватит уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      Danjer 13 февраля 2018, 02:55

      Побольше российских игроков хотим,побольше!!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 февраля 2018, 22:14

      Вспомнилась одна гражданка с подъезда.Всю жизнь из-за дефективных родителей жила в нищете,на перед была неразборчива.Даже в день свадьбы пацаны её отчехлили толпой.))Но,судьба её круто,хотя и ненадолго,изменилась,когда встретилась и сошлась с откинувшимся уголовником. Сначала перебивались на картошке и мойве,пока уголовник не взялся за привычное дело....И тут гражданке попёрло ! Денег-прорва,халява! В один день,одуревшая от "счастья" овца на моих глазах,особо не примеряя,купила четверо туфель,несколько джинсов и ,короче,две больших сумки набила всяким ширпотребом.Вскоре,"муженька" посадили и он умер в камере."Супруга" опять перешла на картофель и низкопробных кобелей....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 февраля 2018, 21:25

      Ранее тут сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения защитника Беляева. Это правда. Сообщалось. Но особенно настойчиво ранее тут сообщалось, что Зенит умоляет о переходе полузащитника Оздоева. Почему больше не сообщается? Неужели Зенит так его и не умолил? Эх, пожадничали Фурсенки, надо было дать ему контракт как в Барселоне, А что, Сапета ничем не лучше Оздоева, а контракт имеет именно такой .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 21:23

      Сомнительное усиление!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 20:36

      источник -- фан профан это как конфету съел а фантик выбросил нам

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2018, 20:27

      Прикол в том,что Ачерби и з АТАЛАНТЫ стоит дороже Астори из ФЕАРЕНТИНЫ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Татарин за ЦСКА 12 февраля 2018, 21:12

      дело в том,что Ачерби из Сассуоло и он намного лучше играет,что в свой штрафной,что в чужой,в отличии от Астори,который к тому же нестабилен!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 20:19

      Аргентино-итальянский тренд. Что же он даст в итоге?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11