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    «Спорт день за днем»: «Зенит» не будет покупать Беляева, а будет искать защитника из Серии А

    «Зенит» не намерен подписывать защитника «Арсенала» Максима Беляева в зимнее трансферное окно. В клубе намерены найти защитника из чемпионата Италии, желательно с опытом выступления за сборную.

    Санкт-петербуржцы не рассматривают возможность покупки молодых игроков на эту позицию.

    Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Беляеву.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.02.2018 19:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +839

      Князев 12 февраля 2018, 06:04

      Сколько можно баламутить российский футбол? Гоните этого макаронника. Всю команду взбаламутил! Команду надо строить постепенно, а вливать сразу 5, 6 игроков это ни к чему хорошему не приводит. Кроме этого поссорился со всеми россиянами. Дай бог Зениту зацепиться за игу Европы, а то и на шестое место скатится!!!

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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 февраля 2018, 01:34

      Роберто стало скучно, не с кем поговорить в спокойно обстановке за бокалов вина и обсудить урожай винограда, где нибудь в Сардинии)

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 00:08

      Ахахахах))))За рубли опять?Как Маноласа)))

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 11 февраля 2018, 23:43

      Ещё забыли дописать, что желательно, чтобы это был аргентинец. =)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2018, 21:16

      ща отвалят такие деньжища за сборника что весь питер на дыбы встанет

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 февраля 2018, 21:09

      Противно читать, на сборах показывают два состава с высококлассными игроками а результата нет, пора разгонять этот нац.проект, против народа не попрёшь,никогда зенит не будет народной командой кто бы за неё не болел хоть президент, хоть премьер.

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      Рейтинг: +3282

      woyser > anatolich72 12 февраля 2018, 01:29

      За Зенит много людей болеет и не все они плохие, как в принципе и за другие команды. Прибереги желч для еврокубков, скоро она вам понадобиться.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 20:38

      Из хорошего клуба тяжело будет пригласить качественного защитника! Я думаю речь опять идет о Раноккья!

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