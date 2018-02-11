«Спорт день за днем»: «Зенит» не будет покупать Беляева, а будет искать защитника из Серии А

Сколько можно баламутить российский футбол? Гоните этого макаронника. Всю команду взбаламутил! Команду надо строить постепенно, а вливать сразу 5, 6 игроков это ни к чему хорошему не приводит. Кроме этого поссорился со всеми россиянами. Дай бог Зениту зацепиться за игу Европы, а то и на шестое место скатится!!!
«Зенит» не намерен подписывать защитника «Арсенала» Максима Беляева в зимнее трансферное окно. В клубе намерены найти защитника из чемпионата Италии, желательно с опытом выступления за сборную.
Санкт-петербуржцы не рассматривают возможность покупки молодых игроков на эту позицию.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Беляеву.