«Спорт день за днем»: «Зенит» не будет покупать Беляева, а будет искать защитника из Серии А

«Зенит» не намерен подписывать защитника «Арсенала» Максима Беляева в зимнее трансферное окно. В клубе намерены найти защитника из чемпионата Италии, желательно с опытом выступления за сборную.

Санкт-петербуржцы не рассматривают возможность покупки молодых игроков на эту позицию.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Беляеву.