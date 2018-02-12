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    Ди Мария: «У «ПСЖ» большие амбиции»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария ждет непростого противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги Чемпионов. По словам аргентинца, для успеха в этом турнире важен не только талант футболистов, но и удача.

    «Мы знаем, что наша команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас есть большие амбиции, и у нас есть все для того, чтобы реализовать их. Но мы также понимаем, что для победы в Лиге чемпионов важен не только талант, но и немного удачи. Без этих двух условий очень сложно выиграть такой турнир.

    У меня уже есть финал Лиге чемпионов в 2014 году, но тогда мы сравняли счет на последней секунде в матче с «Атлетико». Вот об этой удаче я и говорю.

    «Реал»? Это отличная команда. Они часто и успешно играют в Лиге чемпионов. Это не чемпионат страны, это совсем другой турнир. Когда игроки «Реала» услышат гимн Лиги чемпионов, они сразу же станут совсем иными футболистами. Но это в равной степени относится и к нам. Думаю, всех нас ждет непростое противостояние», – заявил Ди Мария.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    12.02.2018 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 февраля 2018, 11:32

      Вот эти амбиции сохраните игра с Барселоней, Реалу он не к чему

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