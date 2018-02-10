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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Лестер», Агуэро оформил покер

    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Лестер» со счетом 5:1.

    Счет был открыт на третьей минуте матча после удара нападающего «Сити» Рахима Стерлинга. Затем форвард гостей Джейми Варди сравнял его на 24-й минуте, после чего нападающий «горожан» Серхио Агуэро забил еще четыре гола «Лестеру».

    «Манчестер Сити» набрал 72 очка и укрепился на первой строчке в таблице. «Лестер» с 35-ю очками идет восьмым.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Сити – Лестер – 5:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Стерлинг, 3; 1:1 — Варди, 24; 2:1 — Агуэро, 48; 3:1 — Агуэро, 57; 4:1 — Агуэро, 77; 5:1 — Агуэро, 90.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди (Стоунс, 81), Зинченко (Данило, 65), Фернандиньо (Фоден, 80), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Бернардо Силва, Агуэро.

    «Лестер»: Шмейхель, Драгович, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, Силва (Симпсон, 46), Ндиди, Джеймс, Чилвел (Ихеаначо, 62), Диабате (Марез, 62), Варди.

    Предупреждения: Гюндоган, 73; Ляпорт, 83 — Ндиди, 71; Варди, 83; Магуайр, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 11:46

      Вот это безостановочная машина-каток!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 23:57

      лестер попал под каток ! Того лестера раньери больше не будет !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 23:57

      ман сити в этом году как и барса главные фавориты лч ну и еще можно отнести псж ! но по построению состава и по тактике и ман сити гвардиолы и барса сильнее псж !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 22:35

      Агуэро блеснул, переломил ход игры, сломал сопротивление и оформил разгромную победу! Вечер удался!

      5
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