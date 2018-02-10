АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Лестер», Агуэро оформил покер

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Лестер» со счетом 5:1.
Счет был открыт на третьей минуте матча после удара нападающего «Сити» Рахима Стерлинга. Затем форвард гостей Джейми Варди сравнял его на 24-й минуте, после чего нападающий «горожан» Серхио Агуэро забил еще четыре гола «Лестеру».
«Манчестер Сити» набрал 72 очка и укрепился на первой строчке в таблице. «Лестер» с 35-ю очками идет восьмым.
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Манчестер Сити – Лестер – 5:1 (0:0)
Голы: 1:0 — Стерлинг, 3; 1:1 — Варди, 24; 2:1 — Агуэро, 48; 3:1 — Агуэро, 57; 4:1 — Агуэро, 77; 5:1 — Агуэро, 90.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди (Стоунс, 81), Зинченко (Данило, 65), Фернандиньо (Фоден, 80), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Бернардо Силва, Агуэро.
«Лестер»: Шмейхель, Драгович, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, Силва (Симпсон, 46), Ндиди, Джеймс, Чилвел (Ихеаначо, 62), Диабате (Марез, 62), Варди.
Предупреждения: Гюндоган, 73; Ляпорт, 83 — Ндиди, 71; Варди, 83; Магуайр, 89.