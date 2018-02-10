Семин: «Мы определили, кто из игроков примет участие в матчах с «Ниццей» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча с «Ференцварошем» (1:2). Также он рассказал о состоянии защитника Ведрана Чорлуки, который в январе восстановился от травмы.

– В игре с «Ференцварошем» мы увидели два разных тайма. В первом «Ференцварош» больше атаковал, владел преимуществом, хотя счет, что удивительно, остался ничейным 0:0. Второй тайм остался за нами, было давление со стороны «Локомотива», но пропустили. Нам удалось получить общее представление об этом составе на фоне команд достаточно серьезного уровня.

– Второй сбор почти завершен, все ли удалось сделать?

– Самое важное – все наши игроки получили игровую практику: и вчера, и сегодня. Практически все провели по 90 минут. У нас есть информация, кто и в каком состоянии находится. В этих двух матчах мы определили, кто примет участие в следующих двух играх в Лиге Европы. Увидели в деле всех трех вратарей. Слава богу, обошлось без травм. Сегодня я выпустил на 90 минут Ведрана Чорлуку, который оставил хорошее впечатление.

– Готов ли он сыграть с «Ниццей»?

– Почему нет? Конечно, может сыграть. Он является одним из тех игроков, кто готовится к матчам с «Ниццей». Выйдет ли он в стартовом составе? Это еще вопрос.

«Локомотив» сыграет матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 числа.