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    Энрике не сменит Конте в «Челси» по ходу сезона

    Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике вряд ли возглавит «Челси» по ходу текущего сезона. Специалист не намерен прерывать свой годичный отпуск.

    Напомним, на днях появилась информация о том, что владелец клуба Роман Абрамович не доволен работой Антонио Конте, а также его взаимоотношениями с игроками.

    В двух последних матчах «Челси» крупно уступил – «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).

    Источник: Goal.com

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    07.02.2018 09:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +148

      Sarco 7 февраля 2018, 18:33

      Конте гораздо сильнее , такой бред просто , будетназначить его вместо Конте , лучше купитие Антонио играков достойных ,со всякими Кейхилами не один Энрике не поможет .

      -2
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      Рейтинг: +24

      BrazzA 7 февраля 2018, 14:22

      Как по мне, так мне очень нравилась Барса Энрике. Думаю он классный тренер.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 февраля 2018, 10:01

      Ну незнаю....я думаю придет кто-то другой,более молодой и более звездный

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 февраля 2018, 09:17

      Да этот Энрике по течению в Барселоне плыл, сам ничего не добился.

      0
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > Danish Dynamite 7 февраля 2018, 11:16

      выиграть 6 из 9 основных титулов - это уже у нас считается как "ничего не добился"?

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > BarcaRulezz 7 февраля 2018, 11:33

      Угу, пожинать чужие (Гвардьоловские) плоды большого ума не надо. Энрике во всей красе проявился (точнее, не проявился), когда команда поплыла, и нужно было что-то там менять.

      -2
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