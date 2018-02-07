Энрике не сменит Конте в «Челси» по ходу сезона

Конте гораздо сильнее , такой бред просто , будетназначить его вместо Конте , лучше купитие Антонио играков достойных ,со всякими Кейхилами не один Энрике не поможет .
Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике вряд ли возглавит «Челси» по ходу текущего сезона. Специалист не намерен прерывать свой годичный отпуск.
Напомним, на днях появилась информация о том, что владелец клуба Роман Абрамович не доволен работой Антонио Конте, а также его взаимоотношениями с игроками.
В двух последних матчах «Челси» крупно уступил – «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).