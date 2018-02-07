Энрике не сменит Конте в «Челси» по ходу сезона

Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике вряд ли возглавит «Челси» по ходу текущего сезона. Специалист не намерен прерывать свой годичный отпуск.

Напомним, на днях появилась информация о том, что владелец клуба Роман Абрамович не доволен работой Антонио Конте, а также его взаимоотношениями с игроками.

В двух последних матчах «Челси» крупно уступил – «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).