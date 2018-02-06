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    Пике может получить до трех матчей дисквалификации по итогам игры с «Эспаньолом»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике может быть отлучен от футбола за жесть, показанный им в матче 22-го тура Примеры против «Эспаньола» (1:1).

    Футболисту грозит дисквалификация на срок от одной до трех игр за то, что он показал болельщикам соперника указательный палец, приложенный к губам.

    Наказание будет наложено в том случае, если данный жесть сочтут агрессивным по отношению к фанатам «Эспаньола».

    Сам Пике после встречи заявил, что таким образом он ответил на оскорбления болельщиками его семьи.

    Источник: Marca

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    06.02.2018 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 февраля 2018, 16:36

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