Пике может получить до трех матчей дисквалификации по итогам игры с «Эспаньолом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может быть отлучен от футбола за жесть, показанный им в матче 22-го тура Примеры против «Эспаньола» (1:1).

Футболисту грозит дисквалификация на срок от одной до трех игр за то, что он показал болельщикам соперника указательный палец, приложенный к губам.

Наказание будет наложено в том случае, если данный жесть сочтут агрессивным по отношению к фанатам «Эспаньола».

Сам Пике после встречи заявил, что таким образом он ответил на оскорбления болельщиками его семьи.