Матюиди пропустит первый матч с «Тоттенхэмом» в плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди повредил мышцы левого бедра в игре 23 тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (7:0).

Подтвердился прогноз о вылете Матюиди из строя на месяц. Травма не позволит 30-летнему французу принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая встреча состоится 13 февраля в Турине, 7 марта – в Лондоне.

Матюиди пополнил состав туринского клуба в августе 2017 года, перейдя из «ПСЖ» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 32 встречах всех турниров.