Зырянов перевел Анюкова в атаку в «Зените-2»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов поделился мнением об игре защитника Александра Анюкова.

«Решение перевести Анюкова в группу атаки? Саша — настолько универсальный футболист, что может играть как в атаке, так и в обороне. Думаю, за все свои заслуги он может некоторое время поиграть впереди. Но если у него там будет получаться хуже, чем в обороне, мы, конечно, с ним поговорим и примем решение, где его лучше использовать.

Насколько такой опытный игрок важен для команды? За примером далеко ходить не надо: я же сам четыре года помогал молодым ребятам. Читал интервью наших игроков, и они сами говорили, что играть вместе с опытным футболистом очень полезно. Тем более, что Саша — профессионал. Это положительный момент, что есть такой человек. С него нужно брать пример», — сказал Зырянов.

Напомним, что Анюков был внесен в заявку «Зенита-2» в ФНЛ, а также в заявку основной команды в Лигу Европы.