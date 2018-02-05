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    Зырянов перевел Анюкова в атаку в «Зените-2»

    Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов поделился мнением об игре защитника Александра Анюкова.

    «Решение перевести Анюкова в группу атаки? Саша — настолько универсальный футболист, что может играть как в атаке, так и в обороне. Думаю, за все свои заслуги он может некоторое время поиграть впереди. Но если у него там будет получаться хуже, чем в обороне, мы, конечно, с ним поговорим и примем решение, где его лучше использовать.

    Насколько такой опытный игрок важен для команды? За примером далеко ходить не надо: я же сам четыре года помогал молодым ребятам. Читал интервью наших игроков, и они сами говорили, что играть вместе с опытным футболистом очень полезно. Тем более, что Саша — профессионал. Это положительный момент, что есть такой человек. С него нужно брать пример», — сказал Зырянов.

    Напомним, что Анюков был внесен в заявку «Зенита-2» в ФНЛ, а также в заявку основной команды в Лигу Европы.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.02.2018 16:59
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