Пике — о жесте в матче с «Эспаньолом»: «Это меньшее, что я мог сделать»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал свой жест после забитого мяча в ворота «Эспаньола» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Этот жест — неуважение к «Эспаньолу»? Неуважение — это жаловаться на мои слова о том, что Эспаньол — клуб из Корнельи, и при этом не жаловаться на оскорбления их же фанатов в адрес моей семьи. Это неуважение.

Жест — меньшее, что я мог сделать после всего этого. Я знаю людей из «Эспаньола», они хорошие люди, но если клуб не реагирует на эти вещи [оскорбление моей семьи — прим. ред.], они все виноваты в ситуации.

Мой жест — это сарказм. Мы все люди, и мы все реагируем. Если администрация «Эспаньола» не принимает верных решений и не реагирует на ситуацию, мы не будем молчать.

Корни «Эспаньола» находятся не в Барселоне. Это клуб из Корнельи, это факт. И у них китайский владелец. Я попытался ответить на их грубость, и, кажется, это их задело», — сказал Пике.

Напомним, что на пресс-конференции после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» в конце января, Пике назвал клуб «Эспаньол Корнелья», в то время как название клуба «Эспаньол Барселона». Таким образом, защитник намекнул на то, что «Эспаньол» не является командой из Барселоны, так как находится в пригороде города и принадлежит к другому муниципалитету.