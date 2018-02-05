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    Пике — о жесте в матче с «Эспаньолом»: «Это меньшее, что я мог сделать»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал свой жест после забитого мяча в ворота «Эспаньола» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

    «Этот жест — неуважение к «Эспаньолу»? Неуважение — это жаловаться на мои слова о том, что Эспаньол — клуб из Корнельи, и при этом не жаловаться на оскорбления их же фанатов в адрес моей семьи. Это неуважение.

    Жест — меньшее, что я мог сделать после всего этого. Я знаю людей из «Эспаньола», они хорошие люди, но если клуб не реагирует на эти вещи [оскорбление моей семьи — прим. ред.], они все виноваты в ситуации.

    Мой жест — это сарказм. Мы все люди, и мы все реагируем. Если администрация «Эспаньола» не принимает верных решений и не реагирует на ситуацию, мы не будем молчать.

    Корни «Эспаньола» находятся не в Барселоне. Это клуб из Корнельи, это факт. И у них китайский владелец. Я попытался ответить на их грубость, и, кажется, это их задело», — сказал Пике.

    Напомним, что на пресс-конференции после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» в конце января, Пике назвал клуб «Эспаньол Корнелья», в то время как название клуба «Эспаньол Барселона». Таким образом, защитник намекнул на то, что «Эспаньол» не является командой из Барселоны, так как находится в пригороде города и принадлежит к другому муниципалитету.

    Источник: Football Espana

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    05.02.2018 13:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +116

      ron 80 6 февраля 2018, 15:18

      Молодчик Пике . Лучше палец свой к губам, чем палец Кристины в о...е Марселы..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ron 80 6 февраля 2018, 20:15

      ))))) ты сделал мой день этой изумительной шуткой ))))) хотя правду сказал)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:24

      никак не угомонится в своих попытках задеть кого-нибудь да и длинный язык до добра не доведет.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 18:24

      пике молодец ! это вам не кокорин с пальцем во рту !

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 5 февраля 2018, 16:49

      Кто знает, тот поймёт

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 5 февраля 2018, 14:35

      ну с фактами чего спорить ...какое тут неуважение , это скорее всего намек мол помолчите

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 февраля 2018, 14:22

      А что не так в этом жесте (я так понимаю, он на фото)? Что в нём оскорбительного? Аршавин в своё время так же делал и никто ничего плохого не думал.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 13:38

      Без жестов, возгласов и эмоций футбол был бы пресным и скучным!
      Но без уважения игроков к болельщикам, а болельщиков к игрокам, судьям и тренерам, - игра теряет дух справедливого спортивного соперничества!

      3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 5 февраля 2018, 13:34

      Если администрация «Эспаньола» не принимает верных решений и не реагирует на ситуацию, мы не будем молчать. сказал Пике

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