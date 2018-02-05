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  • Пике — о жесте в матче с «Эспаньолом»: «Это меньшее, что я мог сделать»

Пике — о жесте в матче с «Эспаньолом»: «Это меньшее, что я мог сделать»

5 февраля 2018, 13:24
9

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал свой жест после забитого мяча в ворота «Эспаньола» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Этот жест — неуважение к «Эспаньолу»? Неуважение — это жаловаться на мои слова о том, что Эспаньол — клуб из Корнельи, и при этом не жаловаться на оскорбления их же фанатов в адрес моей семьи. Это неуважение.

Жест — меньшее, что я мог сделать после всего этого. Я знаю людей из «Эспаньола», они хорошие люди, но если клуб не реагирует на эти вещи [оскорбление моей семьи — прим. ред.], они все виноваты в ситуации.

Мой жест — это сарказм. Мы все люди, и мы все реагируем. Если администрация «Эспаньола» не принимает верных решений и не реагирует на ситуацию, мы не будем молчать.

Корни «Эспаньола» находятся не в Барселоне. Это клуб из Корнельи, это факт. И у них китайский владелец. Я попытался ответить на их грубость, и, кажется, это их задело», — сказал Пике.

Напомним, что на пресс-конференции после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» в конце января, Пике назвал клуб «Эспаньол Корнелья», в то время как название клуба «Эспаньол Барселона». Таким образом, защитник намекнул на то, что «Эспаньол» не является командой из Барселоны, так как находится в пригороде города и принадлежит к другому муниципалитету.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Espana
Испания. Примера Эспаньол Барселона Пике Жерар
Комментарии (9)
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Михас007
1517826852
Если администрация «Эспаньола» не принимает верных решений и не реагирует на ситуацию, мы не будем молчать. сказал Пике
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insider_retro
1517827128
Без жестов, возгласов и эмоций футбол был бы пресным и скучным! Но без уважения игроков к болельщикам, а болельщиков к игрокам, судьям и тренерам, - игра теряет дух справедливого спортивного соперничества!
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BRO_football
1517829740
А что не так в этом жесте (я так понимаю, он на фото)? Что в нём оскорбительного? Аршавин в своё время так же делал и никто ничего плохого не думал.
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Spartak 777
1517830520
ну с фактами чего спорить ...какое тут неуважение , это скорее всего намек мол помолчите
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polozovs
1517838589
Кто знает, тот поймёт
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dinar7777dinar
1517844245
пике молодец ! это вам не кокорин с пальцем во рту !
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OfaZavr
1517844259
никак не угомонится в своих попытках задеть кого-нибудь да и длинный язык до добра не доведет.
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ron 80
1517919519
Молодчик Пике . Лучше палец свой к губам, чем палец Кристины в о...е Марселы..
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