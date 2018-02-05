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  • Защитник «Спартака» Рассказов: «Проверил себя на фоне суперзвезд»

Защитник «Спартака» Рассказов: «Проверил себя на фоне суперзвезд»

5 февраля 2018, 10:53
8

Защитник «Спартака» Николай Рассказов остался доволен своей игрой в товарищеских матчах с китайскими клубами на подготовительных сборах.

Напомним, «Спартак» уступил «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1, а также «Хэбэй Чайна Форчун» – 1:2.

«Еще по тренировкам понимал, что сыграю с первых минут. Наигрывались те, кто не был задействован в матче против софийского ЦСКА. Непростая игра, сильный соперник. К сожалению, уступили. Но зато проверил себя на фоне суперзвезд. В Эмиратах против нас играли Халк, Оскар, Ахмедов. А теперь вот Маскерано, Жервиньо. Для молодых это особенно ценный опыт.

Маскерано лично не противостоял, но уровень все равно ощущается. Такие диагонали на фланги! Что удивляться, человек много провел в «Барсе», выиграл все что можно. Конечно, он выделяется на фоне китайцев. Он им там все наладит в центре поля», – сказал Рассказов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (8)
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insider_retro
1517818588
Так и надо - брать у соперника лучшее, накапливать потенциал нерастраченного, а потом проявить в играх все свои возможности и способности!!
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DOCTOR PENALTY
1517820234
Хорошего роста тебе, Коля! Удачно закрепиться в основном составе.
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nik55
1517820767
продолжай так и дальше---молодец
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Igor Belousov
1517821811
хороший опыт
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alexivanof197
1517823695
Николай,не плохие шансы на попадание в состав уже в ближайшее время
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zigbert
1517827049
Работай над мастерством.Удачи.
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OfaZavr
1517843460
молодец, так держать! смотрелся нормально, продолжай работать и доказывать.
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Приус
1517848226
Этот парень далеко пойдет.
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