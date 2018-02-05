Защитник «Спартака» Рассказов: «Проверил себя на фоне суперзвезд»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов остался доволен своей игрой в товарищеских матчах с китайскими клубами на подготовительных сборах.

Напомним, «Спартак» уступил «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1, а также «Хэбэй Чайна Форчун» – 1:2.

«Еще по тренировкам понимал, что сыграю с первых минут. Наигрывались те, кто не был задействован в матче против софийского ЦСКА. Непростая игра, сильный соперник. К сожалению, уступили. Но зато проверил себя на фоне суперзвезд. В Эмиратах против нас играли Халк, Оскар, Ахмедов. А теперь вот Маскерано, Жервиньо. Для молодых это особенно ценный опыт.

Маскерано лично не противостоял, но уровень все равно ощущается. Такие диагонали на фланги! Что удивляться, человек много провел в «Барсе», выиграл все что можно. Конечно, он выделяется на фоне китайцев. Он им там все наладит в центре поля», – сказал Рассказов.