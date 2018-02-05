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    Защитник «Спартака» Рассказов: «Проверил себя на фоне суперзвезд»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов остался доволен своей игрой в товарищеских матчах с китайскими клубами на подготовительных сборах.

    Напомним, «Спартак» уступил «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1, а также «Хэбэй Чайна Форчун» – 1:2.

    «Еще по тренировкам понимал, что сыграю с первых минут. Наигрывались те, кто не был задействован в матче против софийского ЦСКА. Непростая игра, сильный соперник. К сожалению, уступили. Но зато проверил себя на фоне суперзвезд. В Эмиратах против нас играли Халк, Оскар, Ахмедов. А теперь вот Маскерано, Жервиньо. Для молодых это особенно ценный опыт.

    Маскерано лично не противостоял, но уровень все равно ощущается. Такие диагонали на фланги! Что удивляться, человек много провел в «Барсе», выиграл все что можно. Конечно, он выделяется на фоне китайцев. Он им там все наладит в центре поля», – сказал Рассказов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 10:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 5 февраля 2018, 19:30

      Этот парень далеко пойдет.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:11

      молодец, так держать! смотрелся нормально, продолжай работать и доказывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 13:37

      Работай над мастерством.Удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 5 февраля 2018, 12:41

      Николай,не плохие шансы на попадание в состав уже в ближайшее время

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 февраля 2018, 12:10

      хороший опыт

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 5 февраля 2018, 11:52

      продолжай так и дальше---молодец

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2018, 11:43

      Хорошего роста тебе, Коля! Удачно закрепиться в основном составе.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 11:16

      Так и надо - брать у соперника лучшее, накапливать потенциал нерастраченного, а потом проявить в играх все свои возможности и способности!!

      9
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