Лучшие команды Примеры после «Барселоны» сыграют в очной встрече

Надеюсь, что будет зажигательный и результативный матч!
Хотелось бы победы Атлетико!))
«Атлетико» в центральном матче 22-го тура чемпионата Испании примет на своем поле «Валенсию».
Мадридская команда на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, тогда как «летучие мыши» располагаются на третьей позиции.
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Атлетико» – «Валенсия». Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!
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