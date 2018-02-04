Лучшие команды Примеры после «Барселоны» сыграют в очной встрече

«Атлетико» в центральном матче 22-го тура чемпионата Испании примет на своем поле «Валенсию».

Мадридская команда на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, тогда как «летучие мыши» располагаются на третьей позиции.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Атлетико» – «Валенсия». Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

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