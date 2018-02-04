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    Лучшие команды Примеры после «Барселоны» сыграют в очной встрече

    «Атлетико» в центральном матче 22-го тура чемпионата Испании примет на своем поле «Валенсию».

    Мадридская команда на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, тогда как «летучие мыши» располагаются на третьей позиции.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Атлетико» – «Валенсия». Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 21:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 22:05

      Надеюсь, что будет зажигательный и результативный матч!
      Хотелось бы победы Атлетико!))

      2
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      Рейтинг: +19

      Олександр1204 4 февраля 2018, 22:04

      Барса чемпіон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 4 февраля 2018, 13:26

      Ставлю на тотал больше

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 февраля 2018, 12:48

      Мне нравится вывеска. Лучшие 2 после Барселоны. Читаю дальше а там нет Реала)) Думаю это не на долго. Через 1-2 тура Реал поднимется в тройку

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Jenea83 4 февраля 2018, 16:53

      с игрой в запасе уже в тройке) хотя там леганес)))))))

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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 > Jenea83 4 февраля 2018, 17:26

      Каждый тур так думаю , но Реал радует вновь и вновь )))

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      Рейтинг: +17

      jungler 4 февраля 2018, 12:28

      Меня вполне устраивает ничейный результат. ;)

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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 4 февраля 2018, 11:34

      Интересный матч будет, во всяком случае, очень на это надеюсь)

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