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    Мхитарян – первый игрок «Арсенала» с 2013 года, который за один матч отдал не менее трех результативных передач

    В матче 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:1) полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сделал три голевые передачи.

    Армянин стал первым с 2013 года игроком «канониров», который за одну игру отдал партнерам не менее трех ассистов.

    В сезоне-2012/13 полузащитник Санти Касорла в матче против «Уигана» (4:1) стал автором четырех голевых пасов.

    Напомним, Мхитарян перешел в «Арсенал» этой зимой из «Манчестер Юнайтед» в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 00:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 20:00

      Похвально,но нужно посмотреть как он проведет оставшуюся часть сезона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      фантоци 4 февраля 2018, 11:08

      Возвращение короля!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 февраля 2018, 08:59

      красаучег)

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 февраля 2018, 01:21

      Аршавин также начинал! а потом ругать начали(
      А для меня он был и остается лучшим сборником нулевых-десятых! кто бы там что не говорил и как бы не критиковал.. лучше футболиста не было,надеюсь Ал. Миранчук дорастет до его уровня(лишь он пока,на данный момент,забивает подсечкой,подрезкой,с выдумками и нестандартно действует)

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