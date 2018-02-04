Мхитарян – первый игрок «Арсенала» с 2013 года, который за один матч отдал не менее трех результативных передач

В матче 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:1) полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сделал три голевые передачи.

Армянин стал первым с 2013 года игроком «канониров», который за одну игру отдал партнерам не менее трех ассистов.

В сезоне-2012/13 полузащитник Санти Касорла в матче против «Уигана» (4:1) стал автором четырех голевых пасов.

Напомним, Мхитарян перешел в «Арсенал» этой зимой из «Манчестер Юнайтед» в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.