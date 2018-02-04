Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Кротоне»

боже мой уже 5 матчей ничьих подряд плюс все началось с проигрыша от сасуоло ! это уже кажется игроки не хотят да и без икарди у интера нет атаки ! эх какое было хорошее начало сезона у интера ! надо подтянуться а то лч опять в этом году не видать. ах какой был интер раньше .
В матче 23-го тура Серии А «Интер» на своем поле поделил очки с «Кротоне» – 1:1.
После данного результата миланский клуб набрал 45 очков и остался на четвертой позиции в турнирной таблице. «Кротоне» занимает 17-е место.
Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур
Голы: 1:0 – Эдер, 23; 1:1 – Барберис, 60.