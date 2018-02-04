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    Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Кротоне»

    В матче 23-го тура Серии А «Интер» на своем поле поделил очки с «Кротоне» – 1:1.

    После данного результата миланский клуб набрал 45 очков и остался на четвертой позиции в турнирной таблице. «Кротоне» занимает 17-е место.

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Интер – Кротоне – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эдер, 23; 1:1 – Барберис, 60.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2018, 01:29

      боже мой уже 5 матчей ничьих подряд плюс все началось с проигрыша от сасуоло ! это уже кажется игроки не хотят да и без икарди у интера нет атаки ! эх какое было хорошее начало сезона у интера ! надо подтянуться а то лч опять в этом году не видать. ах какой был интер раньше .

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