Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Кротоне»

В матче 23-го тура Серии А «Интер» на своем поле поделил очки с «Кротоне» – 1:1.

После данного результата миланский клуб набрал 45 очков и остался на четвертой позиции в турнирной таблице. «Кротоне» занимает 17-е место.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

Интер – Кротоне – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эдер, 23; 1:1 – Барберис, 60.

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