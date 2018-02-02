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    Ханни: «Я мог бы поехать в Китай и заработать намного больше денег»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в интервью HLN рассказал о причинах ухода из «Андерлехта» и о возможных продолжениях карьеры.

    «Я всегда полностью отдавался «Андерлехту». Но, видимо, для болельщиков этого было недостаточно. Не буду скрывать, что отношение фанатов сыграло определенную роль в моем решении покинуть клуб, хотя таких болельщиков было меньшинство.

    Хочу поблагодарить клуб и тех, фанатов, которые хорошо ко мне относились.

    Я мог бы поехать в Китай и заработать намного больше денег. Мог также перейти в «Бернли». Но я хочу выигрывать трофеи, что было бы невозможно с «Бернли». Сейчас команда играет хорошо, но в следующем сезоне может вылететь.

    Выбор в пользу «Спартака» логичен. Я могу играть в еврокубках. И с финансовой точки зрения предложение было хорошим, хотя деньги не являются приоритетом», — сказал Ханни.

    Ранее сообщалось, что Ханни будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 21:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 февраля 2018, 04:52

      В Андерлехте не нужен.?! А зачем он Спартаку?Совсем беда что-ли...?

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 3 февраля 2018, 00:42

      rbnfqws nfv c ;bhe ,tczncz

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 2 февраля 2018, 21:42

      А у нас с голоду не помрёшь?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 февраля 2018, 21:35

      Сомневаюсь,что он там нужен кому то ))

      1
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