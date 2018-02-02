Ханни: «Я мог бы поехать в Китай и заработать намного больше денег»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в интервью HLN рассказал о причинах ухода из «Андерлехта» и о возможных продолжениях карьеры.

«Я всегда полностью отдавался «Андерлехту». Но, видимо, для болельщиков этого было недостаточно. Не буду скрывать, что отношение фанатов сыграло определенную роль в моем решении покинуть клуб, хотя таких болельщиков было меньшинство.

Хочу поблагодарить клуб и тех, фанатов, которые хорошо ко мне относились.

Я мог бы поехать в Китай и заработать намного больше денег. Мог также перейти в «Бернли». Но я хочу выигрывать трофеи, что было бы невозможно с «Бернли». Сейчас команда играет хорошо, но в следующем сезоне может вылететь.

Выбор в пользу «Спартака» логичен. Я могу играть в еврокубках. И с финансовой точки зрения предложение было хорошим, хотя деньги не являются приоритетом», — сказал Ханни.

Ранее сообщалось, что Ханни будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.