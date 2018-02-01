Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гиггз: «Бэйл не намерен уходить из «Реала», а клуб не намерен продавать его»

    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением об игре нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

    «Гарет — замечательный игрок. Один из лучших. И для сборной в том числе, он показывал это в последние месяцы. Да, главное — команда, но в команде нам нужны лучшие игроки. А Бэйл — лучший.

    Что он говорил о «Реале»? Он говорил, что счастлив там. Он знает, что клуб и тренер уважают его, и он хочет показать болельщикам, на что способен.

    Интерес «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю об этом, но Бэйл не намерен покидать «Реал», а клуб не намерен продавать его. Понятно, что вариант с «Юнайтед» был бы хорошим для Бэйла, но не думаю, что это сейчас нужно, он не собирается уходить из «Реала», — сказал Гиггз.

    В текущем сезоне чемпионата Испании валлиец сыграл в десяти матчах и отметимся шестью забитыми мячами.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 февраля 2018, 15:38

      В 10 сыграл из 20. Половина. В 6 забил из 10. Почти половина. Что за эффективность?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 12:58

      Гиггзу в МИДе надо работать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11