Гиггз: «Бэйл не намерен уходить из «Реала», а клуб не намерен продавать его»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением об игре нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

«Гарет — замечательный игрок. Один из лучших. И для сборной в том числе, он показывал это в последние месяцы. Да, главное — команда, но в команде нам нужны лучшие игроки. А Бэйл — лучший.

Что он говорил о «Реале»? Он говорил, что счастлив там. Он знает, что клуб и тренер уважают его, и он хочет показать болельщикам, на что способен.

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю об этом, но Бэйл не намерен покидать «Реал», а клуб не намерен продавать его. Понятно, что вариант с «Юнайтед» был бы хорошим для Бэйла, но не думаю, что это сейчас нужно, он не собирается уходить из «Реала», — сказал Гиггз.

В текущем сезоне чемпионата Испании валлиец сыграл в десяти матчах и отметимся шестью забитыми мячами.