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  • Муса: «7 – мой самый любимый номер. Раньше он был занят Тошичем»

Муса: «7 – мой самый любимый номер. Раньше он был занят Тошичем»

1 февраля 2018, 01:07
6

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о выборе 7 номера.

«Это мой самый любимый номер из всех. В те годы, что я выступал за армейцев, он был занят Зораном Тошичем. 18-й мне тоже нравится, с ним на спине я выиграл много трофеев, но лучше всего — семерка», – сказал нигериец.

Напомним, 30 января армейцы арендовали форварда у «Лестера». Контракт Мусы рассчитан до конца текущего сезона. Прежде он выступал за ЦСКА с января 2012 по июль 2016.

Статистика игрока в нынешнем сезоне – два гола и три результативные передачи в семи играх всех турниров.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нигерия Муса Ахмед
Комментарии (6)
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Nerlinger
1517465115
Забей весной столько же, как номер
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VIPded
1517466746
Удачи ЦСКА!!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1517466949
под 7-м в ЦСКА всегда классные игроки были)
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Dominator777
1517470444
Выиграй с армейцами 7 трофеев и тогда у тебя в АПЛ игра будет намного лучше.
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ДяДь ПашА
1517482329
Два раза в одну и туже реку не войдёшь.+до лета только.Ваши ожидания напрасны
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