Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса: «7 – мой самый любимый номер. Раньше он был занят Тошичем»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о выборе 7 номера.

    «Это мой самый любимый номер из всех. В те годы, что я выступал за армейцев, он был занят Зораном Тошичем. 18-й мне тоже нравится, с ним на спине я выиграл много трофеев, но лучше всего — семерка», – сказал нигериец.

    Напомним, 30 января армейцы арендовали форварда у «Лестера». Контракт Мусы рассчитан до конца текущего сезона. Прежде он выступал за ЦСКА с января 2012 по июль 2016.

    Статистика игрока в нынешнем сезоне – два гола и три результативные передачи в семи играх всех турниров.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 1 февраля 2018, 13:52

      Два раза в одну и туже реку не войдёшь.+до лета только.Ваши ожидания напрасны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 февраля 2018, 10:34

      Выиграй с армейцами 7 трофеев и тогда у тебя в АПЛ игра будет намного лучше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Dominator777 1 февраля 2018, 11:54

      будем надеяться спамовских братьев для начала огорчит ,и не один раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 февраля 2018, 09:35

      под 7-м в ЦСКА всегда классные игроки были)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 февраля 2018, 09:32

      Удачи ЦСКА!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 февраля 2018, 09:05

      Забей весной столько же, как номер

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11