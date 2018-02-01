Муса: «7 – мой самый любимый номер. Раньше он был занят Тошичем»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о выборе 7 номера.

«Это мой самый любимый номер из всех. В те годы, что я выступал за армейцев, он был занят Зораном Тошичем. 18-й мне тоже нравится, с ним на спине я выиграл много трофеев, но лучше всего — семерка», – сказал нигериец.

Напомним, 30 января армейцы арендовали форварда у «Лестера». Контракт Мусы рассчитан до конца текущего сезона. Прежде он выступал за ЦСКА с января 2012 по июль 2016.

Статистика игрока в нынешнем сезоне – два гола и три результативные передачи в семи играх всех турниров.