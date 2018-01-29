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  • Ханни, который отказал «Спартаку», сегодня был замечен в аэропорту Брюсселя

Ханни, который отказал «Спартаку», сегодня был замечен в аэропорту Брюсселя

29 января 2018, 13:13
3

Как сообщает hln.be, полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни в понедельник был замечен в аэропорту Брюсселя.

По информации источника, 27-летний футболист уже сегодня может покинуть бельгийский клуб.

Как ранее заявляли СМИ, основным претендентом на алжирца является «Спартак». Тем не менее чуть позже стало известно, что игрок отказался от перехода в московский клуб по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне Ханни провел 31 матч, записав на свой счет 10 голов и шесть результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Андерлехт Спартак Ханни Софьян
Комментарии (3)
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VVM1964
1517222035
Сбежал от жены , ждем в Спартаке .
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серега кашин
1517222305
ему что жучок преклепили или откуда они все это берут
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OfaZavr
1517240104
невероятные подробности этой интригующей истории))
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