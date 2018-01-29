Ханни, который отказал «Спартаку», сегодня был замечен в аэропорту Брюсселя

Как сообщает hln.be, полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни в понедельник был замечен в аэропорту Брюсселя.

По информации источника, 27-летний футболист уже сегодня может покинуть бельгийский клуб.

Как ранее заявляли СМИ, основным претендентом на алжирца является «Спартак». Тем не менее чуть позже стало известно, что игрок отказался от перехода в московский клуб по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне Ханни провел 31 матч, записав на свой счет 10 голов и шесть результативных передач.