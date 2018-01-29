Чорлука: «Кверквелия – лучший защитник РФПЛ»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука выразил мнение, что на данный момент он уступает основной связке центра обороны железнодорожников – Соломону Кверквелии и Неманье Пейчиновичу.

– Кверквелия на данный момент – лучший защитник Премьер-лиги. Вместе с Неманьей они хорошо играли. У «Локо» сильнейшая связка центральных защитников РФПЛ на данный момент. Мы меньше всех пропустили – это показатель. У нас с Дюрицей и Пейчиновичем тоже неплохо получалось, но никогда так хорошо, как сейчас. Поэтому ничего не надо менять. На месте тренера я бы не стал менять. У нашей команды все получается.

– Прямо сейчас Ведран Чорлука слабее конкурентов?

– Сейчас да, я всего две недели тренируюсь без боли. Я сейчас не на уровне основного игрока. Предстоит еще много работы.