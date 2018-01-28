Серия А. «Интер» упустил победу над СПАЛом, Рафинья дебютировал за миланцев

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью со СПАЛом — 1:1.
Миланцы вели в счете к концу матча, но на 90-й минуте нападающий гостей Альберто Палоски сравнял счет.
На 91-й минуте встречи за «нерадзурри» дебютировал полузащитник Рафинья, который перешел в команду на этой неделе.
Миланский клуб набрал 44 очка и остался на четвертой строчке в турнирной таблице, СПАЛ с 17-ю очками идет на 18 месте.
Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур
Голы: 0:1 — Викари (в свои ворота), 48; 1:1 — Палоски, 90.
Источник: Бомбардир.ру