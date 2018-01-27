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  • Тошич: «Братья Березуцкие и Игнашевич не могут сейчас завершить карьеру»

Тошич: «Братья Березуцкие и Игнашевич не могут сейчас завершить карьеру»

27 января 2018, 11:04
16

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что нынешние ветераны армейцев братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжат карьеру в команде. Как было отмечено, у армейцев нет достойной замены для них.

«Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго! Думаю, что братья и Игнашевич прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас», – сказал Тошич.

Ранее Василий Березуцкий отмечал, что текущий сезон станет для него последним в его спортивной карьере.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Тошич Зоран
Комментарии (16)
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Dominator777
1517042400
Тошич прав в том, что нет достойной замены братьям и Игнашевичу. В части же продолжения игры в течение нескольких сезонов, или завершения ими карьеры в этом сезоне - тут угадать трудно, полагаю, что Березы и Игнат в настоящее время сами не знают ответа. Жаль только, что ни у армейцев, ни в сборной достойной замены им нет.
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InterMilLano1908
1517044650
ЦСКА нужна шокотерапия! Березам и Сергею завершать карьеру и наигрывать Чернова + к нему купить того же Новосельцева. Команду будет лихорадить сезон миниму, но это уже необходимость. ЦСКА самая стабильная команда РФПЛ за последнии 10 лет и это благодоря нашим защитникам, но они люди ,а не роботы...
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matvei_72
1517046650
будут играть пока всё поле песком не обсыпят как Онопко
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за ЦСКА с 1980г
1517046871
Читайте,завидуйте..
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pul
1517046962
цска нужно барть и не ссать защитников в молодёжке, Васин лучший центр за всю историю ЦСКА.Вины его в любом из голов нет,т.к Берёзы не успевают и это очевидно, но условия поставлены так, что с ЦСКА требуют очень много... Все воспитанники школы намного сильнее берёз,и тренер сборной это видит в Васине, но доказать не может...
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Obi Wan
1517049971
Ну что же...
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атеист
1517056848
К сожалению он прав, реальной замены нет...
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Chesn0k
1517057597
откуда должна придти замена?
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Татарин за ЦСКА
1517078368
Да пусть играют до тех пор,пока своих детей не выростят и они займут их место и тоже до 40 лет поиграют. Ну бред же
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nemolod
1517121005
Если б эти ветераны не были на своем уровне,вряд ли с ними стали продлевать контракты,а тем более практически постоянно ставить в основу! Да,скорости иногда недостает,но эта не их вина,а огрехи их более молодых и скоростных коллег по команде и надо понимать,что они прежде всего защитники,а не форварды и полузащитники,которым действительно надо много и быстро бегать! Но странно другое: почему более молодые по клубу защитники до сих пор не могут с ними конкурировать?
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