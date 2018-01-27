Тошич: «Братья Березуцкие и Игнашевич не могут сейчас завершить карьеру»

Если б эти ветераны не были на своем уровне,вряд ли с ними стали продлевать контракты,а тем более практически постоянно ставить в основу! Да,скорости иногда недостает,но эта не их вина,а огрехи их более молодых и скоростных коллег по команде и надо понимать,что они прежде всего защитники,а не форварды и полузащитники,которым действительно надо много и быстро бегать! Но странно другое: почему
более молодые по клубу защитники до сих пор не могут с ними конкурировать?
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что нынешние ветераны армейцев братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжат карьеру в команде. Как было отмечено, у армейцев нет достойной замены для них.
«Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго! Думаю, что братья и Игнашевич прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас», – сказал Тошич.
Ранее Василий Березуцкий отмечал, что текущий сезон станет для него последним в его спортивной карьере.