Тошич: «Братья Березуцкие и Игнашевич не могут сейчас завершить карьеру»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что нынешние ветераны армейцев братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжат карьеру в команде. Как было отмечено, у армейцев нет достойной замены для них.

«Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго! Думаю, что братья и Игнашевич прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас», – сказал Тошич.

Ранее Василий Березуцкий отмечал, что текущий сезон станет для него последним в его спортивной карьере.