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    Тошич: «Братья Березуцкие и Игнашевич не могут сейчас завершить карьеру»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что нынешние ветераны армейцев братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжат карьеру в команде. Как было отмечено, у армейцев нет достойной замены для них.

    «Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго! Думаю, что братья и Игнашевич прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас», – сказал Тошич.

    Ранее Василий Березуцкий отмечал, что текущий сезон станет для него последним в его спортивной карьере.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2018 11:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 28 января 2018, 09:30

      Если б эти ветераны не были на своем уровне,вряд ли с ними стали продлевать контракты,а тем более практически постоянно ставить в основу! Да,скорости иногда недостает,но эта не их вина,а огрехи их более молодых и скоростных коллег по команде и надо понимать,что они прежде всего защитники,а не форварды и полузащитники,которым действительно надо много и быстро бегать! Но странно другое: почему
      более молодые по клубу защитники до сих пор не могут с ними конкурировать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 января 2018, 21:39

      Да пусть играют до тех пор,пока своих детей не выростят и они займут их место и тоже до 40 лет поиграют.
      Ну бред же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 января 2018, 15:53

      откуда должна придти замена?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 27 января 2018, 15:40

      К сожалению он прав, реальной замены нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 27 января 2018, 13:46

      Ну что же...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      pul 27 января 2018, 12:56

      цска нужно барть и не ссать защитников в молодёжке, Васин лучший центр за всю историю ЦСКА.Вины его в любом из голов нет,т.к Берёзы не успевают и это очевидно, но условия поставлены так, что с ЦСКА требуют очень много... Все воспитанники школы намного сильнее берёз,и тренер сборной это видит в Васине, но доказать не может...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > pul 27 января 2018, 15:42

      "...Вины его в любом из голов нет..." Пересмотри эпизоды с этими голами и, ......

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 января 2018, 12:54

      Читайте,завидуйте..

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > за ЦСКА с 1980г 27 января 2018, 21:40

      ээээ,чему???

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      Рейтинг: +945

      matvei_72 27 января 2018, 12:50

      будут играть пока всё поле песком не обсыпят как Онопко

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 27 января 2018, 12:17

      ЦСКА нужна шокотерапия!
      Березам и Сергею завершать карьеру и наигрывать Чернова + к нему купить того же Новосельцева. Команду будет лихорадить сезон миниму, но это уже необходимость. ЦСКА самая стабильная команда РФПЛ за последнии 10 лет и это благодоря нашим защитникам, но они люди ,а не роботы...

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 января 2018, 11:56

      походу обгонят японца 53х летнего такими темпами... замену нужно наигрывать, а в ЦСКА центральным защитникам молодёжки шанс не дают ("денег нет, выступления в ЛЧ ничего же не дают уже несколько сезонов по трансферной политике, стадик окупился уже после 1 компании в ЛЧ, но денег нет
      ...", даже тому же Чернову, в Урал отправили (хотя это правильное решение, наиграть в лиге), но скорей когда он вернётся будет как и Васин сидеть до 28 лет...

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > STAFOR13 27 января 2018, 12:10

      Соглашусь, но вот Васина покупали у Нальчика уже 25 летнего .

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