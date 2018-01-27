Бундеслига. «Айнтрахт» обыграл «Боруссию»: Боатенг забил впервые в году, Азар не реализовал пенальти

20 тур чемпионата Германии стартовал матчем «Айнтрахт» – «Боруссия». Встреча завершилась победой франкфуртского клуба со счетом 2:0.

Голы на счету Кевина-Принса Боатенга и Луки Йовича. В концовке встречи игрок гладбахского клуба Торган Азар не реализовал одиннадцатиметровый.

«Айнтрахт» набрал 34 очка и вышла на второе место. «Боруссия» с 30 баллами осталась на седьмом.

Германия. Бундеслига. 20 тур

Айнтрахт – Боруссия М – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Боатенг, 43; 2:0 – Йович, 90+2.

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