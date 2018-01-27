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    Бундеслига. «Айнтрахт» обыграл «Боруссию»: Боатенг забил впервые в году, Азар не реализовал пенальти

    20 тур чемпионата Германии стартовал матчем «Айнтрахт»«Боруссия». Встреча завершилась победой франкфуртского клуба со счетом 2:0.

    Голы на счету Кевина-Принса Боатенга и Луки Йовича. В концовке встречи игрок гладбахского клуба Торган Азар не реализовал одиннадцатиметровый.

    «Айнтрахт» набрал 34 очка и вышла на второе место. «Боруссия» с 30 баллами осталась на седьмом.

    Германия. Бундеслига. 20 тур

    Айнтрахт – Боруссия М – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Боатенг, 43; 2:0 – Йович, 90+2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 00:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 27 января 2018, 21:46

      «Айнтрахт» набрал 34 очка и вышла на второе место. «Боруссия» с 30 баллами осталась на седьмом.

      «Айнтрахт» все таки мужского или женского рода?

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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 27 января 2018, 01:31

      «Боруссия» набрала 34 очка и вышла на второе место. «Айнтрахт» с 30 баллами остался на седьмом.

      Вы уверенны в своем утверждении???

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