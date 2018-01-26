«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не хочет отпускать Шатова в «Краснодар»

Логика смешная: в сильные клубы игрока не отдают-считают,что усилят конкурента,но тогда получается,что сильного игрока отправляют в ФНЛ-команду только лишь с целью усилить эту команду и чтоб там футболист получил игровую практику и забивал мячи слабым соперникам? Но такая "практика" имеет свою оборотную сторону: футболист может просто растерять свой класс-ведь от игры в более слабой лиге класс не поднимешь,но еще более опасное то, что игрок может опустить руки и просто отбывать срок контракта!
Руководство «Зенита» не планирует отдавать полузащитника Олега Шатова в аренду «Краснодару». На данный момент хавбек тренируется с «Зенитом-2».
Кроме «Краснодара», на 27-летнего россиянина также претендует «Локомотив».
В нынешнем сезоне Шатов провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.