«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не хочет отпускать Шатова в «Краснодар»

Руководство «Зенита» не планирует отдавать полузащитника Олега Шатова в аренду «Краснодару». На данный момент хавбек тренируется с «Зенитом-2».

Кроме «Краснодара», на 27-летнего россиянина также претендует «Локомотив».

В нынешнем сезоне Шатов провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.