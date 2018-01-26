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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» не хочет отпускать Шатова в «Краснодар»

    Руководство «Зенита» не планирует отдавать полузащитника Олега Шатова в аренду «Краснодару». На данный момент хавбек тренируется с «Зенитом-2».

    Кроме «Краснодара», на 27-летнего россиянина также претендует «Локомотив».

    В нынешнем сезоне Шатов провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 17:01
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 27 января 2018, 10:44

      Логика смешная: в сильные клубы игрока не отдают-считают,что усилят конкурента,но тогда получается,что сильного игрока отправляют в ФНЛ-команду только лишь с целью усилить эту команду и чтоб там футболист получил игровую практику и забивал мячи слабым соперникам? Но такая "практика" имеет свою оборотную сторону: футболист может просто растерять свой класс-ведь от игры в более слабой лиге класс не поднимешь,но еще более опасное то, что игрок может опустить руки и просто отбывать срок контракта!

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 26 января 2018, 23:42

      собака на сене..

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero 26 января 2018, 23:33

      там наверное и денежный вопрос не решен
      кто же ему такие деньги будет в Краснодаре платить

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > portero 27 января 2018, 00:01

      На некоторых ресурсах пишут, что Галицкий согласился платить ему те же 200 тыс евро в месяц, что, конечно, может быть и неправдой. Но все равно, в аренду Зенит сильного игрока конкуренту не отдаст, это было бы слишком уж благородно.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 января 2018, 22:17

      Половина правды - типичный прием лживой пропаганды. Да, в аренду Шатова Зенит отдавать не хочет. Но хочет продать. А Краснодар покупать его не хочет.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 26 января 2018, 20:23

      Обменять на Смолова с доплатой..

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 января 2018, 19:53

      купите е б т,Краснодар не нищий клуб может себе позволить.Там наверное такая аренда что Зенит будет платить ему бабло,так нах оно надо усилять конкурентов за свои бабки?

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 19:09

      поступают как с чемоданом без ручки и нести дальше не охота да и отдать кому-то жалко)

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2018, 19:04

      Зенит вредитель российских игроков и это видно на примере О.Шатова.
      Сами не дают игроку играть за команду и не дают ему играть в другой
      команде РФПЛ, при этом игрок теряет квалификацию и из-за этого может
      не попасть в состав сборной РФ и не сможет принести ей пользу на ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > vladimir-7 26 января 2018, 19:27

      До Шатова примеров больше десятка наберется!

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > vladimir-7 26 января 2018, 22:23

      А когда Шатов стал игроком сборной он что - в Анжи играл. Или все-таки он раскрылся и стал игроком сборной именно в Зените?

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > sochi-2013 27 января 2018, 00:06

      Каких примеров? Анюков? Зырянов? Широков? Погребняк? Или все эти игроки доросли до сборной не в Зените? А из недавних - разве Смольников, Шатов, Кузяев играли в сборной о Зенита? Разве когда-нибудь Кокорин играл лучше, чем в этом сезоне. Или Дзюба когда-нибудь играл лучше, чем в Зените в связке с Халком и потом с Жулиано? Могу продолжать, если у вас такая короткая память.

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Вомбат 27 января 2018, 09:35

      В Анжи тогда абы кого не приглашали. Кого-то и сами должны были довести, а несколько игроков для сборной можно в любой команде найти. Да дело даже не в этом- сейчас, почему не отпустить, потенциального игрока сборной, в другой клуб?

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 января 2018, 19:03

      Боится усиления конкурента. Похоже на то.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 января 2018, 18:55

      Правильно. На хрена аренда? Продать

      3
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