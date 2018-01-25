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    Тошич: «Я не вижу слабых мест у Максимовича. Он топовый защитник»

    Полузащитник сборной Сербии Зоран Тошич поделился мнением о партнере по национальной команде Николе Максимовиче, которым интересуется «Спартак».

    – Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест. Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, в «Спартаке» у него все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

    – Однако он практически не играет в «Наполи», провел всего четыре матча в текущем сезоне.

    – Не понимаю, почему так происходит. Видимо, тренер решил сделать ставку на других защитников. Для меня это странно. За него же столько денег заплатили! Знаю, что Николе обещали дать шанс, но ситуация сложилась по-другому.

    – 800 тысяч евро за него адекватная цена? С учетом того, что он проведет максимум 10 матчей в чемпионате и, возможно, сыграет в Кубке России.

    – Если «Спартак» готов расстаться с такой суммой, значит, адекватна. Не хочется рассуждать на эту тему. Но я уверен, что красно-белые станут с Максимовичем сильнее, это точно.

    Ранее сообщалось, что Максимович проходит медосмотр в «Спартаке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2018 21:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 января 2018, 07:27

      Топовый защитник не будет полировать лавку в наполи..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 22:00

      С тоской всплывает в памяти Неманья Видич.

      1
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