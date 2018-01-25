«Саутгемптон» ведет переговоры по Промесу со «Спартаком»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Квинси Промеса. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Алекс Крук.

«Пеллегрино говорит, что сумма трансфера Промеса еще не согласована со «Спартаком», но игрок является целью «Саутгемптона», — приводит Крук слова Пеллегрино.

Ранее главный тренер москвичей Массимо Каррера заявил, что никаких предложений по Промесу не поступало.