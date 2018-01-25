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    «Саутгемптон» ведет переговоры по Промесу со «Спартаком»

    Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Квинси Промеса. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Алекс Крук.

    «Пеллегрино говорит, что сумма трансфера Промеса еще не согласована со «Спартаком», но игрок является целью «Саутгемптона», — приводит Крук слова Пеллегрино.

    Ранее главный тренер москвичей Массимо Каррера заявил, что никаких предложений по Промесу не поступало.

    Источник: Twitter

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    25.01.2018 19:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 12:31

      сто процентов утка очередная даже больше и комментировать нечего.

      0
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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 26 января 2018, 01:19

      как говорит Антоха: не это не топ)) не поедет он пока никуда, за такие деньги тем более

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 25 января 2018, 21:24

      Не потянут по цене ))) да и Спартак команда покруче !

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 января 2018, 21:17

      Специально не поленился посмотрел бюджет Саутгемптона ,,,составляет 51 лям евро,,,,,,так что сомневаюсь что они реально могут претендовать на Антоху,,,,не потянут просто,,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 25 января 2018, 21:00

      Пора оставить эту тему. В отстойный клуб Антоха не пойдет

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 25 января 2018, 20:40

      Ага , Промес же с детства за Саумпгентон , вы не знали ??? Промес кстати сам не знал )))

      4
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 25 января 2018, 20:35

      чепуха...Бомбардир продолжает жечь!!!

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 января 2018, 20:35

      Источник - Twitter. "достойно доверия".

      5
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > oyabun 25 января 2018, 20:40

      Хорошо хоть не Телеграмм ))

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 20:30

      Может быть из-за этого ведут переговоры с Льяичем? Если Промес уйдёт, это будет абсолютно неправильно.

      1
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 25 января 2018, 20:30

      Верю, что Саутгемптону Промес интересен. И заработать на нем можно. Но, ведь за те деньги, что дадут, полноценную замену не купишь. А амбиции у Спартака солидные. Так что продавать его сейчас просто невыгодно. ПОКА.

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