Слуцкий стал консультантом академии «Ростова»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет консультировать академию «Ростова». Стороны достигли договоренности о сотрудничестве.

«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента ФК «Ростов». Соглашение с «Ростовом» – хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», – сказал Слуцкий.

Последним местом работы Слуцкого был «Халл Сити», который он покинул в начале декабря 2017 года.