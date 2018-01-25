Слуцкий стал консультантом академии «Ростова»

Тандем Слуцкий - Адамов поднимет развитие детского футбола в Ростове на новую высоту. Ждем талантливую, подготовленную молодежь через год, другой.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет консультировать академию «Ростова». Стороны достигли договоренности о сотрудничестве.
«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента ФК «Ростов». Соглашение с «Ростовом» – хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», – сказал Слуцкий.
Последним местом работы Слуцкого был «Халл Сити», который он покинул в начале декабря 2017 года.