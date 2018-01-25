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    Слуцкий стал консультантом академии «Ростова»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет консультировать академию «Ростова». Стороны достигли договоренности о сотрудничестве.

    «Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента ФК «Ростов». Соглашение с «Ростовом» – хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», – сказал Слуцкий.

    Последним местом работы Слуцкого был «Халл Сити», который он покинул в начале декабря 2017 года.

    Источник: ФК «Ростов»

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    25.01.2018 15:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 10:53

      Тандем Слуцкий - Адамов поднимет развитие детского футбола в Ростове на новую высоту. Ждем талантливую, подготовленную молодежь через год, другой.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 января 2018, 00:57

      Ну, теперь у Ростова точно все наладится..))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 25 января 2018, 21:12

      Е моё , я уж думал он с Валерой в тандеме будет , пока страницу открывал , даже пару шуток родилось у меня в голове про этот "супертренерский" дуэт ...но прочитав новость , обломался , последний раз так обламывался с "тайландкой" , ну если вы поняли о чем я (((

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 января 2018, 20:39

      Эхх удачи

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 19:01

      Молодец Леонид очень полезное дело!

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 17:49

      да ну, крепко ему в Англии указали где его место

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 января 2018, 17:38

      Как то тревожно стало за воспитанников ростовской Академии. Чему он может их научить? Бить арбитров , если он из России? Более конкретного от него никогда не слышал, всё остальное расплывчивые мырлыканья ....

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 января 2018, 17:36

      Да там один семинар будет, просто на раки с пивом пригласили, а тут уже раздули, как будто он в Ростове работать будет.

      4
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 25 января 2018, 17:26

      Сделали подкоп под Валеру. Жаль, так в своё время Черчесов подсидел Федотова. =(

      4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 января 2018, 17:25

      через год из консультанта превратиться...в АКАДЭМЫКА...

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