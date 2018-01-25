Нани забил впервые за три года в двух матчах подряд

В среду, 24 января, в рамках 12-го тура итальянской Серии А состоялся перенесенный матч, в котором «Лацио» в Риме принимал «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 3:0. Один из голов в этой игре на свой счет записал нападающий Нани.

Для 31-летнего португальца этот гол стал вторым в двух играх итальянской Серии А подряд. За три дня до этого он поразил ворота «Кьево» (5:1).

Последний раз Нани забивал в двух матчах национальных чемпионатов подряд, выступая в Турции за «Фенербахче» в ноябре 2015 года.