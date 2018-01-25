Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нани забил впервые за три года в двух матчах подряд

    В среду, 24 января, в рамках 12-го тура итальянской Серии А состоялся перенесенный матч, в котором «Лацио» в Риме принимал «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 3:0. Один из голов в этой игре на свой счет записал нападающий Нани.

    Для 31-летнего португальца этот гол стал вторым в двух играх итальянской Серии А подряд. За три дня до этого он поразил ворота «Кьево» (5:1).

    Последний раз Нани забивал в двух матчах национальных чемпионатов подряд, выступая в Турции за «Фенербахче» в ноябре 2015 года.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11