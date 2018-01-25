Кузнецов сменил «Арарат» на «Ротор»

Полузащитник Сергей Кузнецов перешел в «Ротор». Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» начинал этот сезон в «Томи», а затем перебрался в «Арарат», за который в ПФЛ не сыграл ни одного матча.

«Приехал, чтобы помочь Ротору сохранить место в ФНЛ, надеюсь, все у нас получится. Все еще можно исправить.

Впереди полноценный сбор в Абрау-Дюрсо. Огромный плюс – Кубок ФНЛ – это хорошая возможность наиграть состав в отличных футбольных условиях. Тем более, что состав в Волгограде собирается крепкий.

Остается только работать и верить. А со своей стороны я добавлю, что приложу максимум усилий и сделаю все, чтобы «Ротор» сохранил прописку в ФНЛ», – сказал Кузнецов.