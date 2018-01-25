Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузнецов сменил «Арарат» на «Ротор»

    Полузащитник Сергей Кузнецов перешел в «Ротор». Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» начинал этот сезон в «Томи», а затем перебрался в «Арарат», за который в ПФЛ не сыграл ни одного матча.

    «Приехал, чтобы помочь Ротору сохранить место в ФНЛ, надеюсь, все у нас получится. Все еще можно исправить.

    Впереди полноценный сбор в Абрау-Дюрсо. Огромный плюс – Кубок ФНЛ – это хорошая возможность наиграть состав в отличных футбольных условиях. Тем более, что состав в Волгограде собирается крепкий.

    Остается только работать и верить. А со своей стороны я добавлю, что приложу максимум усилий и сделаю все, чтобы «Ротор» сохранил прописку в ФНЛ», – сказал Кузнецов.

    Источник: ФК «Ротор»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 06:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 25 января 2018, 10:06

      Наконец-то взялись за голову и начали усиливаться хоть как-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 25 января 2018, 06:55

      Ого, в наш Волгоград? Зря, денег у нас платить не будут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11