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    Мхитарян при переходе в третий клуб подряд сказал, что мечтал за него играть

    Недавно приобретенный у английского «Манчестер Юнайтед» полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что всегда мечтал играть за «канониров». То же самое армянин говорил и применительно к двух предыдущим своим командам, напоминает dreamteamfc.com.

    «Этот шаг – осуществление моей мечты», – написал спортсмен после перехода в стан «красных дьяволов».

    «Я покидаю «Шахтер» и перехожу в дортмундскую «Боруссию». Выступать за «шмелей» было моей мечтой», – заявил хавбек после переезда в Германию.

    Однако отметим, что о мечте выступать за «Арсенал» Мхитарян говорил еще в 2009 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 17:30
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 26 января 2018, 20:25

      И никому не пришло голову проверить и посмотреть оригиналы его высказываний,просто стадо обиженных потаскушек.

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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 26 января 2018, 20:23

      Дешёвые нацисты и росисты политикой тут занимаетесь от своей никчёмной жизни,на Мхитаряна наговариваете как бабы пред подъездные,про армян низко бормочите а сами то кто.?Есть у вас ближе кто Мхитаряну?Был бы кто мы бы футболом любовались а ни как с.ки тут экспертов строили.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 января 2018, 00:26

      Как и за первый,и за второй,,,,,,,,,,,,и за пятый

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 января 2018, 21:53

      Мечты любого человека меняются после их осуществления. Это нормально :) Главное дня через три спросить о чем он теперь мечтает))))

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 24 января 2018, 21:08

      Интересно то,что парафинят Мхитаряна сплошные мамеды с овощных рынков))))

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      Рейтинг: +617

      nelez 24 января 2018, 20:52

      Oдин армянский поэт сказал:-Врать мы умеем уже в утробе матери.
      Четко сказано.

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      Рейтинг: +163

      Nimnul > nelez 24 января 2018, 21:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты свою узколобую ксенофобию тут не распространяй.Если армяне вас опустили на поле боя,то там и реванш берите.А не можете,молчите. Админ,с каких пор на сайте примитивные устраивают национальный срач?

      -4
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      Рейтинг: +617

      nelez > Nimnul 28 января 2018, 00:53

      Этого не я сказал , а древне армянский поэт Эгише Царентсу. Цитата от него. Я же не виноват что ты неграмотный.
      Да я ненавижу армян , и уверен что и они ненавидят нас. Но я тут об этом никогда не упоминал. А ты иди неможко книги прочитай , может понадобится

      -1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 24 января 2018, 20:44

      А что он был должен сказать ?!

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 24 января 2018, 20:42

      они все хитрожопяны...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 января 2018, 20:12

      ну мечтательный человек .. ну что теперь..)) лишь бы прицепиться к чему нибудь)))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 января 2018, 19:28

      Мы с пацанами иногда собираемся и играем в футбол! А вообще, я мечтаю играть за МЮ. Еще за Арсенал с удовольствием мог бы поиграть! За Ливерпуль поиграть за счастье было бы. Да и в Челси мечтаю поиграть! В Барсе, Реале и Юве тоже! И если я окажусь однажды в одном из них, хоть и болею за МЮ, то разве я не могу сказать, что мечта сбылась?)
      Нормальные люди реагируют нормально на эту новость, а обижники видят в этом подвох)

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