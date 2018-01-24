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  • Мхитарян при переходе в третий клуб подряд сказал, что мечтал за него играть

Мхитарян при переходе в третий клуб подряд сказал, что мечтал за него играть

24 января 2018, 17:30
43

Недавно приобретенный у английского «Манчестер Юнайтед» полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что всегда мечтал играть за «канониров». То же самое армянин говорил и применительно к двух предыдущим своим командам, напоминает dreamteamfc.com.

«Этот шаг – осуществление моей мечты», – написал спортсмен после перехода в стан «красных дьяволов».

«Я покидаю «Шахтер» и перехожу в дортмундскую «Боруссию». Выступать за «шмелей» было моей мечтой», – заявил хавбек после переезда в Германию.

Однако отметим, что о мечте выступать за «Арсенал» Мхитарян говорил еще в 2009 году.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Боруссия Д Манчестер Юнайтед Мхитарян Генрих
Комментарии (43)
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Татарин за ЦСКА
1516806455
Лижет лишь бы давали играть. Это как в кавказских кафешках,они всегда нахваливают,главное,что бы клиент купил у него,так и про михтяряна
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David_Fio
1516807184
не говорил он такого! он со времен шахтера заявлял, что мечтает играть и болеет за арсенал! не собирайте всякую лажу из сети!
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subbotaspartak
1516809270
Главная на это из причин - Армянин.
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Psih86
1516810138
Хач этим все сказано !!! Языком чесать это они могут,а на деле сами все видите,кидают как собаку из клуба в клуб...таким макаром через год в Спарток,а затем и в Арарат !!!
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Сильвербой
1516810533
Просто очередная стандартная фраза при переходе в другой клуб!!! Он же не мог сказать что его "силой в эту клоаку засунули"!!!
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volfrik
1516810847
самый хитрый из армян это генрих мхитарян!
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OfaZavr
1516810876
конечно мечтал а как же иначе))
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diadushka
1516811303
Мы с пацанами иногда собираемся и играем в футбол! А вообще, я мечтаю играть за МЮ. Еще за Арсенал с удовольствием мог бы поиграть! За Ливерпуль поиграть за счастье было бы. Да и в Челси мечтаю поиграть! В Барсе, Реале и Юве тоже! И если я окажусь однажды в одном из них, хоть и болею за МЮ, то разве я не могу сказать, что мечта сбылась?) Нормальные люди реагируют нормально на эту новость, а обижники видят в этом подвох)
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Georg 07 rus
1516815764
они все хитрожопяны...
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nelez
1516816360
Oдин армянский поэт сказал:-Врать мы умеем уже в утробе матери. Четко сказано.
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