Мхитарян при переходе в третий клуб подряд сказал, что мечтал за него играть

Недавно приобретенный у английского «Манчестер Юнайтед» полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что всегда мечтал играть за «канониров». То же самое армянин говорил и применительно к двух предыдущим своим командам, напоминает dreamteamfc.com.

«Этот шаг – осуществление моей мечты», – написал спортсмен после перехода в стан «красных дьяволов».

«Я покидаю «Шахтер» и перехожу в дортмундскую «Боруссию». Выступать за «шмелей» было моей мечтой», – заявил хавбек после переезда в Германию.

Однако отметим, что о мечте выступать за «Арсенал» Мхитарян говорил еще в 2009 году.