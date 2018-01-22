Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Я счастлив, что мы смогли завершить трансфер. Мечта сбылась, я всегда хотел играть за «Арсенал». Теперь я здесь и сделаю все возможное, чтобы сотворить историю с клубом.

Мне всегда нравился стиль игры «Арсенала» и то, какую команду строил Арсен Венгер. В ней всегда было много молодых игроков, он тренировал их, и они играли хорошо. Я обожал игру Тьерри Анри. Возможно, это причина, по которой я полюбил «Арсенал», — сказал Мхитарян.

Одновременно с переходом Мхитаряна было объявлено о трансфере нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».