когда в новый клуб переходят всегда все расхваливают его и так и этак, а вот если получиться в нем то хорошо а если нет то начнется волна обид и желание уйти и в при переходе в другой клуб опять те же слова))
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед».
«Я счастлив, что мы смогли завершить трансфер. Мечта сбылась, я всегда хотел играть за «Арсенал». Теперь я здесь и сделаю все возможное, чтобы сотворить историю с клубом.
Мне всегда нравился стиль игры «Арсенала» и то, какую команду строил Арсен Венгер. В ней всегда было много молодых игроков, он тренировал их, и они играли хорошо. Я обожал игру Тьерри Анри. Возможно, это причина, по которой я полюбил «Арсенал», — сказал Мхитарян.
Одновременно с переходом Мхитаряна было объявлено о трансфере нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».