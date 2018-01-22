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    Мхитарян — о переходе в «Арсенал»: «Мечта сбылась»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед».

    «Я счастлив, что мы смогли завершить трансфер. Мечта сбылась, я всегда хотел играть за «Арсенал». Теперь я здесь и сделаю все возможное, чтобы сотворить историю с клубом.

    Мне всегда нравился стиль игры «Арсенала» и то, какую команду строил Арсен Венгер. В ней всегда было много молодых игроков, он тренировал их, и они играли хорошо. Я обожал игру Тьерри Анри. Возможно, это причина, по которой я полюбил «Арсенал», — сказал Мхитарян.

    Одновременно с переходом Мхитаряна было объявлено о трансфере нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Арсенал»

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    22.01.2018 21:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 11:02

      когда в новый клуб переходят всегда все расхваливают его и так и этак, а вот если получиться в нем то хорошо а если нет то начнется волна обид и желание уйти и в при переходе в другой клуб опять те же слова))

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 января 2018, 07:30

      Везде срач,хейтерам только волю дай чтобы всё и всех обосрать,за собой лучше следите.

      0
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 23 января 2018, 03:11

      Дзюба о переходе в "Арсенал": "Мечта сбылась"

      -1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 23 января 2018, 02:26

      peace да ball когда улепетывал из Боруссии тоже самое пел армяшка

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > TomskTom 23 января 2018, 07:28

      Не надо всех кто болеет за Спартак под одну гребёнку ставить,если человек х...ню несёт,это не значит что все такие!!!,

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2018, 00:25

      Пахнет лицемерием и лукавством...

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 января 2018, 00:24

      дф ладно тебе Хенри

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 22 января 2018, 22:57

      Арсенал уже не тот да и Венгер уже на чемоданах сидит!

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      Рейтинг: 0

      firmanch 22 января 2018, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 22 января 2018, 22:23

      АХАХАХХАХАХАХАХА, если он и от туда перейдёт в др. клуб, он тоже самое скажет ? :)))))

      -2
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 > ibragim_ibragimov_99 22 января 2018, 22:42

      Він ще в 2009 говорив що хотів би пограти за Арсенал

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 22 января 2018, 22:16

      Кажется, примерно тоже самое он говорил, когда в мю переходил. Клуб-мечта и т.д.

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