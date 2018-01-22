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Мхитарян — о переходе в «Арсенал»: «Мечта сбылась»

22 января 2018, 21:30
26

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Я счастлив, что мы смогли завершить трансфер. Мечта сбылась, я всегда хотел играть за «Арсенал». Теперь я здесь и сделаю все возможное, чтобы сотворить историю с клубом.

Мне всегда нравился стиль игры «Арсенала» и то, какую команду строил Арсен Венгер. В ней всегда было много молодых игроков, он тренировал их, и они играли хорошо. Я обожал игру Тьерри Анри. Возможно, это причина, по которой я полюбил «Арсенал», — сказал Мхитарян.

Одновременно с переходом Мхитаряна было объявлено о трансфере нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Мхитарян Генрих
Комментарии (26)
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Татарин за ЦСКА
1516646001
эээээ,а если это твоя мечта,почему так долго ломался и не переходил**???? То есть в МЮ когда шел-тоже была мечта.Ну и лгун ты конечно!!! Удачи,генрих и много побед в футболке "канониров"
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bset
1516646016
Должен прийти по-спортивному злым. Рвать и метать. Играть лучше Санчеса. Чтобы в МЮ потом сожалели об этом трансфере.
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Ман. Юн. ВЕлик
1516646020
То же самое он говорил когда перешёл в МЮ
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DoNAld DUc
1516646603
одним словом армянин ((я всегда мечтал лол )))
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myelementisearth
1516647855
Сколько же лицемерия в трансферах футболистов, все мечтают играть в каждом последующем клубе... Проститутничество...
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insider_retro
1516648289
Оба разменянных игрока будут крайне мотивированы из-за трений в прежних клуба, а это даст нужный заряд бодрости и свежести на поле!... Только вот, у Генриха мечта уже сбылась... А как же дальше без мечты?..)))
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УхоГорлоНос
1516648609
Кажется, примерно тоже самое он говорил, когда в мю переходил. Клуб-мечта и т.д.
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ibragim_ibragimov_99
1516649007
АХАХАХХАХАХАХАХА, если он и от туда перейдёт в др. клуб, он тоже самое скажет ? :)))))
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firmanch
1516650383
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OfaZavr
1516694553
когда в новый клуб переходят всегда все расхваливают его и так и этак, а вот если получиться в нем то хорошо а если нет то начнется волна обид и желание уйти и в при переходе в другой клуб опять те же слова))
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