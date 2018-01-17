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    Мхитарян в 2009 году признавался в любви к «Арсеналу»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который в ближайшее время может перейти в лондонский «Арсенал», несколько лет назад заявлял, что «канониры» – его любимый клуб.

    «Моя любимая команда – «Арсенал». Мне нравится атакующая стилистика игры. Импонирует, что у лондонцев получается доверять молодежи и добиваться результата. Хотел бы поиграть за «пушкарей», – говорил армянин в 2009 году.

    В то время Мхитарян выступал за ереванский «Пюник».

    Источник: УЕФА

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    17.01.2018 18:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 21:40

      ....потому что там играл великий аршавин!!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 18:57

      арсен венгарян тебя ждал с пюника? ))))

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > dinar7777dinar 17 января 2018, 22:04

      Факт, что его решения ждут-ГОСПОДА "Хорошие". Людишки дорогие!!! Я знаю , что Великие войны были за Великие города, а вы останетесь маленькими людишками-завидниками. Боруссия-МЮ-Арсенал... А у вас есть свои игроки и команды хотябы? Моё обращение к ... ну вы поняли

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > Viktor5555 17 января 2018, 22:58

      КОБОРДИНЕЦ-это шутка? Как может человек не знать , как пишется название своей республики, а говорить о чём-то... Может под видом Кабардинца какой-то провокатор на сайте? И поэтому всё время о Шаурме и лаваше говорит-это даже грех. Про хлеб настоящий Кавказец с Иронией не будет писать всё время, если вы заметили.

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