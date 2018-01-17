Мхитарян в 2009 году признавался в любви к «Арсеналу»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который в ближайшее время может перейти в лондонский «Арсенал», несколько лет назад заявлял, что «канониры» – его любимый клуб.

«Моя любимая команда – «Арсенал». Мне нравится атакующая стилистика игры. Импонирует, что у лондонцев получается доверять молодежи и добиваться результата. Хотел бы поиграть за «пушкарей», – говорил армянин в 2009 году.

В то время Мхитарян выступал за ереванский «Пюник».