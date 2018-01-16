«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по прямому обмену Санчеса на Мхитаряна

Между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» продолжаются переговоры по трансферу нападающего лондонцев Алексиса Санчеса.

По информации источника, в данный момент стороны обсуждают вариант с прямым обменом чилийца на полузащитника «красных дьяволов» Генриха Мхитаряна без каких-либо доплат

Ранее сообщалось, что «канониры» хотя получить за Санчеса, срок контракта которого истекает летом, 35 миллионов фунтов стерлингов.

Мхитарян связан договором с манкунианцами до июня 2020 года. В последнее время он не проходит в состав «Манчестер Юнайтед».