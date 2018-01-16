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    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по прямому обмену Санчеса на Мхитаряна

    Между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» продолжаются переговоры по трансферу нападающего лондонцев Алексиса Санчеса.

    По информации источника, в данный момент стороны обсуждают вариант с прямым обменом чилийца на полузащитника «красных дьяволов» Генриха Мхитаряна без каких-либо доплат

    Ранее сообщалось, что «канониры» хотя получить за Санчеса, срок контракта которого истекает летом, 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Мхитарян связан договором с манкунианцами до июня 2020 года. В последнее время он не проходит в состав «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

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    16.01.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:22

      быстрее бы ! жалко санчеса проводит свои лучшие годы впустую у этого арсенки венгерки !

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