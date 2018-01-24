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    Владислав Игнатьев считает, что сборная России может победить шведов и турок

    Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мыслями от жеребьевки группового этапа Лиги наций. Напомним, нам достались шведы и турки.

    «Если честно – было без разницы, с кем играть. Но попались интересные команды. Всех можно побеждать! Главное – никого не стоит бояться», – сказал хавбек.

    Турнир начнется осенью.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2018 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4934

      polt 24 января 2018, 18:16

      Главное - уметь играть с полной самоотдачей, чего напрочь отсутствует в нашей сборной.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 января 2018, 18:01

      Ещё не известен ни состав команд, ни состояние игроков после ЧМ и многие другие факторы, например, отношение игроков к этому новому турниру, но уже начинается делёжка шкуры неубитого медведя. Ребята, успокойтесь, пожалуйста, пока. У нас же ещё впереди истерия во всех СМИ на тему "Мы - чемпиЁны!" перед ЧМ!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 января 2018, 16:45

      Наша сборная у шведов не выиграет, а с турками сыграет вничью. Вот и всё.

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