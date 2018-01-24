Владислав Игнатьев считает, что сборная России может победить шведов и турок

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мыслями от жеребьевки группового этапа Лиги наций. Напомним, нам достались шведы и турки.

«Если честно – было без разницы, с кем играть. Но попались интересные команды. Всех можно побеждать! Главное – никого не стоит бояться», – сказал хавбек.

Турнир начнется осенью.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?