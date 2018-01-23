Лемос, выступавший за «Рубин», перешел в «Сассуоло»

«Сассуоло» объявил об аренде защитника «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемоса.

Арендный контракт 22-летнего уругвайца рассчитан до конца сезона. В документе прописано право выкупа.

С 2015 по 2016 год Лемос принадлежал «Рубину». За время в казанском клубе «Лас-Пальмас», брал футболиста в аренду, после чего выкупил за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне он провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Сассуоло» после 21 тура чемпионата Италии занимает 14 место в турнирной таблице.