Щесны установил новый рекорд «Ювентуса» по сухим матчам

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны принял участие в матче итальянской Серии А против «Дженоа», который завершился со счетом 1:0. Эта игра стала десятой для него, проведенной без пропущенных голов в составе туринского клуба. Для этого польскому голкиперу понадобилось всего 14 матчей, что является новым рекордом «Юве».

Например, Дино Дзоффу для того, чтобы провести 10 игр на ноль, понадобилось 19 матчей, Анджело Перуцци – 20, а Джанлуиджи Буффону – 22.