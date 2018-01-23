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    Щесны установил новый рекорд «Ювентуса» по сухим матчам

    Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны принял участие в матче итальянской Серии А против «Дженоа», который завершился со счетом 1:0. Эта игра стала десятой для него, проведенной без пропущенных голов в составе туринского клуба. Для этого польскому голкиперу понадобилось всего 14 матчей, что является новым рекордом «Юве».

    Например, Дино Дзоффу для того, чтобы провести 10 игр на ноль, понадобилось 19 матчей, Анджело Перуцци – 20, а Джанлуиджи Буффону – 22.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 06:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +818

      diktatop 24 января 2018, 01:19

      если сравнивать счас кнкурентовси Ювы то рекорд был должен быть на 11 матче максимум

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 11:05

      еле еле на 1 гол наиграл ювентус.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 23 января 2018, 10:07

      Молодец !

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 января 2018, 09:53

      Удачи ему в Юве.. вроде не плох

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 23 января 2018, 07:57

      Не удивительно , при нынешнем уровне СериАла

      2
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