Примера. «Лас-Пальмас» обыграл «Валенсию» и покинул последнюю строчку; гости заканчивали матч вдевятером

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле одержал волевую победу над «Валенсией» – 2:1. Стоит отметить, что гости заканчивали эту встречу в меньшинстве – с поля были удалены два футболиста «летучих мышей».

Благодаря этому результату хозяева набрали 14 очков и поднялись на 19-ю строчку в турнирной таблице. «Валенсия», на счету которой 40 баллов, осталась на третьем месте.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Лас-Пальмас – Валенсия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мина, 5; 1:1 – Виера, 20; 2:1 – Кальери, 53 (пенальти).

Удаления: нет – Паулиста, 52; Везо, 87.

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