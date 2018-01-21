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    Примера. «Лас-Пальмас» обыграл «Валенсию» и покинул последнюю строчку; гости заканчивали матч вдевятером

    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле одержал волевую победу над «Валенсией» – 2:1. Стоит отметить, что гости заканчивали эту встречу в меньшинстве – с поля были удалены два футболиста «летучих мышей».

    Благодаря этому результату хозяева набрали 14 очков и поднялись на 19-ю строчку в турнирной таблице. «Валенсия», на счету которой 40 баллов, осталась на третьем месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Лас-Пальмас – Валенсия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мина, 5; 1:1 – Виера, 20; 2:1 – Кальери, 53 (пенальти).

    Удаления: нет – Паулиста, 52; Везо, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67296

      portero 21 января 2018, 09:53

      Валенсия упустила возможность подняться на 2 строчку
      так и третье не удержат, Реал начнет набирать очки.

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