«Рома» может купить Бабакара в случае ухода Джеко

«Рома» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Фиорентины» Хумы Бабакара.

При этом наиболее вероятным претендентом на 24-летнего игрока является «Сассуоло». Тем не менее «волки» готовы купить сенегальца, если Эдин Джеко все же перейдет в «Челси».

Сообщается, что форвардом также претендуют «Кристал Пэлас» и «Эвертон», однако сам он не хочет покидать Италию.

В нынешнем сезоне Бабакар провел 17 матчей. забил пять голов и сделал две результативные передачи.