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    «Рома» может купить Бабакара в случае ухода Джеко

    «Рома» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Фиорентины» Хумы Бабакара.

    При этом наиболее вероятным претендентом на 24-летнего игрока является «Сассуоло». Тем не менее «волки» готовы купить сенегальца, если Эдин Джеко все же перейдет в «Челси».

    Сообщается, что форвардом также претендуют «Кристал Пэлас» и «Эвертон», однако сам он не хочет покидать Италию.

    В нынешнем сезоне Бабакар провел 17 матчей. забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2018 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2018, 16:38

      джабу хата купите себе ! а челси то если правда это все о джеко дураки полные. помнится молодой джеко не потянул апл так щас в 31 брать его )))))) хахаххааа ! конте бы лучше италию тренировал.

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