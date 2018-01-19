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    Рахимич: «Муса возвращается в ЦСКА? Команде не помешал бы и Вагнер Лав»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

    Ранее сообщалось, что армейцы могут арендовать 25-летнего нигерийца до конца нынешнего сезона.

    – Слухи все активнее отправляют Мусу в ЦСКА. Даже главный тренер сборной Нигерии утвердительно заявил, что форвард возвращается в Москву.

    – Отличная новость, было бы просто супер. Это лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА. Партнеры прекрасно его знают, как и он всех игроков. Проблем с адаптацией точно не возникнет. В душе Муса все равно остался армейцем. Уверен, что с ним красно-синие станут намного сильнее.

    – ЦСКА уже не первый раз пытается вернуть игрока, который выступал в их составе раньше. На ваш взгляд, кто еще бы не помешал армейцам?

    – Вагнер. Он так много забивает в Турции. Настоящая легенда армейцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 16:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 января 2018, 11:09

      Да,сейчас бы Вагнер Лава на весну в команду-и сразу вся команда заиграет-даже те,на которых сейчас не рассчитывают!

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:40

      ...сейчас кондиции вагнера уже не те....но, как джокер, на замену, на игру в дерби или ЛЧ - он конечно незаменим для коней!!!! ..это уже состоявшийся факт.....захочет ли он сам этого комбека?..надо ведь снова будет пахать на тренировках....

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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 января 2018, 19:45

      Полностью согласен, но решаем не мы.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2018, 17:31

      Э.Рахимич прав. Однако, что касается Вагнера, то ЦСКА не сможет выкупить
      его и обеспечить такую з/п, какую ему платят за рубежом.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > vladimir-7 19 января 2018, 19:21

      да ладно..а если пару бесперспективных товарищей отпустить,типа жамалетдинова,оланаре,чалова,миланова,то и на Легенду найдётся!

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Антон bx14e 19 января 2018, 19:39

      А кто этих перечисленных возьмёт то к себе?

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