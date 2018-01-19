Рахимич: «Муса возвращается в ЦСКА? Команде не помешал бы и Вагнер Лав»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Ранее сообщалось, что армейцы могут арендовать 25-летнего нигерийца до конца нынешнего сезона.

– Слухи все активнее отправляют Мусу в ЦСКА. Даже главный тренер сборной Нигерии утвердительно заявил, что форвард возвращается в Москву.

– Отличная новость, было бы просто супер. Это лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА. Партнеры прекрасно его знают, как и он всех игроков. Проблем с адаптацией точно не возникнет. В душе Муса все равно остался армейцем. Уверен, что с ним красно-синие станут намного сильнее.

– ЦСКА уже не первый раз пытается вернуть игрока, который выступал в их составе раньше. На ваш взгляд, кто еще бы не помешал армейцам?

– Вагнер. Он так много забивает в Турции. Настоящая легенда армейцев.