Дзюба – после тренировки с дублем «Зенита»: «Начало положено»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог тренировке с «Зенитом-2».

Сегодня игрок сборной России тренировался с дублирующей командой вместе с Олегом Шатовым и Александром Анюковым, не полетевшими на тренировочный сбор главной команды в ОАЭ.

«Тяжелая тренировка. Начало положено», – подписал 29-летний форвард фотографию с Анюковым во время тренировки.

Ранее сообщалось о повреждении Дзюбы, которое он лечил в клинике ФИФА.

В текущем сезоне россиянин забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 24 матчах всех турниров.