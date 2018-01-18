Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба – после тренировки с дублем «Зенита»: «Начало положено»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог тренировке с «Зенитом-2».

    Сегодня игрок сборной России тренировался с дублирующей командой вместе с Олегом Шатовым и Александром Анюковым, не полетевшими на тренировочный сбор главной команды в ОАЭ.

    «Тяжелая тренировка. Начало положено», – подписал 29-летний форвард фотографию с Анюковым во время тренировки.

    Ранее сообщалось о повреждении Дзюбы, которое он лечил в клинике ФИФА.

    В текущем сезоне россиянин забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 24 матчах всех турниров.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2018, 22:46

      Не понял,это получается,что Зенит-2 это клиника?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 января 2018, 22:01

      их лица когда оба узнали за какую з/п ребята в дубле бегают

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 18 января 2018, 21:53

      начало-конца....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 января 2018, 21:22

      В жизни, иногда человеку дают понять кто он на футбольном поле. У Дзюбы есть время переосмыслить свои футбольные подвиги и попытаться доказать всем что "порох еще есть в икрах и ягодицах"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 18 января 2018, 20:52

      сейчас главное не бузить и не высказываться излишне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 января 2018, 20:47

      Начало карьере в ФНЛ? Что ж, достойное начало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 января 2018, 20:16

      Бывший игрок сборной! Не надо писать желаемое и выдавать за действительное!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 января 2018, 18:19

      в голове опилки.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > 3a zenit 18 января 2018, 20:05

      не беда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11