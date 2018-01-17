«Рубин» в инстаграме подписался на Дзюбу

....шатов бы не помешал рубину! бесполезный высокий шутник команде не нужен, уже есть один - рыжиков........а рязанцев пусть дальше у вас полы в коридорах моет
Казанский «Рубин» в социальной сети инстаграм подписался на нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Волжане оценили последний пост футболиста – стихотворение.
Форвард стал первым футболистом, на которого подписался «Рубин» и который не выступал и не выступает за клуб.
Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба может перейти в «Уфу».
Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца