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    «Рубин» в инстаграме подписался на Дзюбу

    Казанский «Рубин» в социальной сети инстаграм подписался на нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Волжане оценили последний пост футболиста – стихотворение.

    Форвард стал первым футболистом, на которого подписался «Рубин» и который не выступал и не выступает за клуб.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба может перейти в «Уфу».

    Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца

    Источник: Instagram

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    17.01.2018 15:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 20:46

      ....шатов бы не помешал рубину! бесполезный высокий шутник команде не нужен, уже есть один - рыжиков........а рязанцев пусть дальше у вас полы в коридорах моет

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 января 2018, 19:46

      Денег у Рубина нет, но пирожки ещё остались! Так что Дзюба как раз тот новичок, которого они могут себе позволить! Ну и Рязанцев ещё может клюнуть.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 января 2018, 18:40

      ...Дзюба,по минимуму, должен играть в Барселоне.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > FaTeK1945ru 17 января 2018, 23:37

      в какой?)

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > makson_klim 19 января 2018, 16:09

      ...без разницы.

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      Рейтинг: +6309

      порт 17 января 2018, 17:39

      К чему бы это?

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 17 января 2018, 16:46

      работает сеть пирожковых по ходу уже,а рубин хочет скидку хорошую получить на пирожки

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 15:53

      Это для прикола.

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