«Рубин» в инстаграме подписался на Дзюбу

Казанский «Рубин» в социальной сети инстаграм подписался на нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Волжане оценили последний пост футболиста – стихотворение.

Форвард стал первым футболистом, на которого подписался «Рубин» и который не выступал и не выступает за клуб.

Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба может перейти в «Уфу».

Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца