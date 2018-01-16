Дибала и Маркизио выбыли на 30-40 дней

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала на официальном сайте информацию по поводу восстановления от травм Пауло Дибалы и Клаудио Маркизио.

По результатам обследования медицинский штаб команды определил, что нападающий и полузащитник пропустят от 30 до 40 дней.

Футболисты могут не принять участия в матче против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 13 февраля в Турине.

Вратарь Джанлуиджи Буффон и хавбек Хуан Куадрадо до конца недели будут тренироваться индивидуально.