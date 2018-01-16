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    Дибала и Маркизио выбыли на 30-40 дней

    Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала на официальном сайте информацию по поводу восстановления от травм Пауло Дибалы и Клаудио Маркизио.

    По результатам обследования медицинский штаб команды определил, что нападающий и полузащитник пропустят от 30 до 40 дней.

    Футболисты могут не принять участия в матче против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 13 февраля в Турине.

    Вратарь Джанлуиджи Буффон и хавбек Хуан Куадрадо до конца недели будут тренироваться индивидуально.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    16.01.2018 21:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 13:33

      ну и пусть все равно в лч ювентусу с такой игрой ничего не светит ! Играют всегда только на удачу ! сидят в обороне надеются на жалкий шанс. зачем выходить в финал лч если ничего не показали в финале? что барса в 15 году задавила юве что реал в прошедшем лч. да и гол манджукича был на шару ! повезло очень очень сильно марио ! отсидется в обороне не получилось. вашу хваленную защиту ушатал реал ! да и барса в 15 году ! и в этом году исключения не будет. нету шансов у юве с такой игрой в лч ! в серии а да но не в лч !

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 17 января 2018, 09:50

      Пипец..

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 января 2018, 22:59

      Хитрости....

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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 16 января 2018, 21:53

      похоже переход в МЮ откладывается

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 16 января 2018, 21:52

      Старая, хромая сеньора

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:45

      ювентусу походу сужденно выигрывать скудетто !

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