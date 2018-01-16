Дибала и Маркизио выбыли на 30-40 дней

ну и пусть все равно в лч ювентусу с такой игрой ничего не светит ! Играют всегда только на удачу ! сидят в обороне надеются на жалкий шанс. зачем выходить в финал лч если ничего не показали в финале? что барса в 15 году задавила юве что реал в прошедшем лч. да и гол манджукича был на шару ! повезло очень очень сильно марио ! отсидется в обороне не получилось. вашу хваленную защиту ушатал реал ! да и барса в 15 году ! и в этом году исключения не будет. нету шансов у юве с такой игрой в лч ! в серии а да но не в лч !
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала на официальном сайте информацию по поводу восстановления от травм Пауло Дибалы и Клаудио Маркизио.
По результатам обследования медицинский штаб команды определил, что нападающий и полузащитник пропустят от 30 до 40 дней.
Футболисты могут не принять участия в матче против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 13 февраля в Турине.
Вратарь Джанлуиджи Буффон и хавбек Хуан Куадрадо до конца недели будут тренироваться индивидуально.