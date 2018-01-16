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    Защитник Эванс сравнялся с Шевченко по количеству голов в АПЛ

    «Вест Бромвич» в матче 23 тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон & Хов Альбион» со счетом 2:0.

    Первый мяч забил защитник Джонни Эванс. Общее количество голов 30-летнего игрока в АПЛ составило девять. По этому показателю он сравнялся с экс-нападающим «Челси» Андреем Шевченко.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Эвансу со стороны «Арсенала».

    Также известно о том, что на игрока сборной Северной Ирландии претендуют манчестерские клубы.

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 20:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:18

      )))))))))))))))))) угар конечно но андрей уже перешел выиграв на клубном уровне все что возможно и не раз ! в динако киеве играл великолепно , вспомнить только его хетрик в ворота барсы в сезоне 98 ! потрясающий нап ! милан помнит но жалко нынешний милан.

      2
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга > dinar7777dinar 16 января 2018, 21:52

      да и реалу двушку положил в четвертьфинале

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Димон Лебяга 16 января 2018, 22:02

      во во !

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 16 января 2018, 21:00

      Звучит как троллинг...)

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