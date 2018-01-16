Защитник Эванс сравнялся с Шевченко по количеству голов в АПЛ

«Вест Бромвич» в матче 23 тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон & Хов Альбион» со счетом 2:0.

Первый мяч забил защитник Джонни Эванс. Общее количество голов 30-летнего игрока в АПЛ составило девять. По этому показателю он сравнялся с экс-нападающим «Челси» Андреем Шевченко.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Эвансу со стороны «Арсенала».

Также известно о том, что на игрока сборной Северной Ирландии претендуют манчестерские клубы.