Защитник Эванс сравнялся с Шевченко по количеству голов в АПЛ

)))))))))))))))))) угар конечно но андрей уже перешел выиграв на клубном уровне все что возможно и не раз ! в динако киеве играл великолепно , вспомнить только его хетрик в ворота барсы в сезоне 98 ! потрясающий нап ! милан помнит но жалко нынешний милан.
«Вест Бромвич» в матче 23 тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон & Хов Альбион» со счетом 2:0.
Первый мяч забил защитник Джонни Эванс. Общее количество голов 30-летнего игрока в АПЛ составило девять. По этому показателю он сравнялся с экс-нападающим «Челси» Андреем Шевченко.
Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Эвансу со стороны «Арсенала».
Также известно о том, что на игрока сборной Северной Ирландии претендуют манчестерские клубы.