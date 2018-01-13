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    «Вест Бромвич» потребовал ответа от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» по Эвансу до 28 января

    Защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс может сменить клубную прописку. На футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Нынешняя команда игрока намерена форсировать сроки сделки. Как сообщается, клубы должны определиться со своим решением до 28 января. По ожиданиям, сумма сделки по футболисту может составить 35 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ защитник провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

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    13.01.2018 07:31
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 января 2018, 10:01

      Потребовал ! Заголовок -трешняк !

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