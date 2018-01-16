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    Козлов будет зарабатывать в «Оренбурге» в пять раз больше, чем в «Енисее»

    Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал, что нападающий Андрей Козлов перешел в «Оренбург» на прошлой неделе по причине более выгодного контракта.

    «Уход Андрея Козлова связан с тем, что в его контракте указана сумма отступных. Называть ее я не имею права. К Андрею обратился клуб «Оренбург» и предложил заработную плату в четыре-пять раз выше той, что он получал здесь. Плюс у них не возникло проблем с оплатой отступных клубу. Учитывая, что у «Оренбурга» и бюджет годовой в четыре раза выше нашего, то они могут предлагать такие зарплатные контракты», – приводят слова Петровского «Сибновости».

    В текущем сезоне Козлов принял участие в 25 матчах «Енисея» в первенстве ФНЛ, забив в них 15 голов. После 25 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков. У занимающего вторую строчку «Оренбурга» 54 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 11:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 28 января 2018, 16:03

      Сливают Енисей потихоньку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 января 2018, 16:18

      ему уже 28 лет,карьера в разгаре...в барселону не зовут так почему бы не пойти хотя бы туда где платят на много больше!
      Про корысть можно говорить бесконечно..но не кто не знает как бы он поступил на его месте!зарабатывал 50.000 стал получать 250.000 разве плохо

      2
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 16 января 2018, 11:58

      Не смог сезон доиграть, корысть победила.

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