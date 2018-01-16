Козлов будет зарабатывать в «Оренбурге» в пять раз больше, чем в «Енисее»

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал, что нападающий Андрей Козлов перешел в «Оренбург» на прошлой неделе по причине более выгодного контракта.

«Уход Андрея Козлова связан с тем, что в его контракте указана сумма отступных. Называть ее я не имею права. К Андрею обратился клуб «Оренбург» и предложил заработную плату в четыре-пять раз выше той, что он получал здесь. Плюс у них не возникло проблем с оплатой отступных клубу. Учитывая, что у «Оренбурга» и бюджет годовой в четыре раза выше нашего, то они могут предлагать такие зарплатные контракты», – приводят слова Петровского «Сибновости».

В текущем сезоне Козлов принял участие в 25 матчах «Енисея» в первенстве ФНЛ, забив в них 15 голов. После 25 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков. У занимающего вторую строчку «Оренбурга» 54 балла.