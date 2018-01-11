Лучший бомбардир ФНЛ перешел в «Оренбург»

Неожиданно! Уйти из Енисея к прямым конкурентам за первенство в ФНЛ! Неужели денег так много предложили? Думаю, что это кроме как предательством никак не назвать.
«Оренбург» перед тренировочным сбором объявил о трех трансферах.
1. Андрей Козлов, нападающий («Енисей»);
2. Максим Плопа, защитник («Сибирь»);
3. Вадим Афонин, полузащитник («Анжи»).
28-летний Козлов с 15 мячами после 25 туров является лучшим бомбардиром ФНЛ.
Команда из Оренбурга на два очка отстает от лидера чемпионата «Енисея». Турнир возобновится 3 марта.