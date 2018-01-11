Лучший бомбардир ФНЛ перешел в «Оренбург»

«Оренбург» перед тренировочным сбором объявил о трех трансферах.

1. Андрей Козлов, нападающий («Енисей»);

2. Максим Плопа, защитник («Сибирь»);

3. Вадим Афонин, полузащитник («Анжи»).

28-летний Козлов с 15 мячами после 25 туров является лучшим бомбардиром ФНЛ.

Команда из Оренбурга на два очка отстает от лидера чемпионата «Енисея». Турнир возобновится 3 марта.