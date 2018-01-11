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    Лучший бомбардир ФНЛ перешел в «Оренбург»

    «Оренбург» перед тренировочным сбором объявил о трех трансферах.

    1. Андрей Козлов, нападающий («Енисей»);

    2. Максим Плопа, защитник («Сибирь»);

    3. Вадим Афонин, полузащитник («Анжи»).

    28-летний Козлов с 15 мячами после 25 туров является лучшим бомбардиром ФНЛ.

    Команда из Оренбурга на два очка отстает от лидера чемпионата «Енисея». Турнир возобновится 3 марта.

    Источник: ФК «Оренбург»

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    11.01.2018 18:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 января 2018, 21:35

      Неожиданно! Уйти из Енисея к прямым конкурентам за первенство в ФНЛ! Неужели денег так много предложили? Думаю, что это кроме как предательством никак не назвать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 января 2018, 20:11

      ***** алчный - козел, а не Козлов!

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 11 января 2018, 19:46

      Андрею удачи и ждём в Премьер-лиге !!!

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:42

      Интересно, это недоработка Аленичева или у Оренбурга получше перспектива

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 января 2018, 19:41

      неплохо!

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 января 2018, 19:37

      Енисей сдает лидерство? в РФПЛ не увидим?

      1
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