Моуринью: «Мхитарян может покинуть «МЮ». Но может и остаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не смог ответить на вопрос, покинет ли команду полузащитник Генрих Мхитарян в январе или нет.

«Генрих – игрок высокого уровня, которого я люблю. Покинет ли он команду? Да, это вполне возможно. Но также возможно, что он останется.

Я просто пытаюсь сделать лучшее для игрока и команды. У меня в распоряжении есть команда, которая состоит из 22 футболистов. И я хочу сохранить команду из 22 футболистов», – заявил Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста сборной Армении в «Интер» из-за конфликта с Моуринью.