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    Моуринью: «Мхитарян может покинуть «МЮ». Но может и остаться»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не смог ответить на вопрос, покинет ли команду полузащитник Генрих Мхитарян в январе или нет.

    «Генрих – игрок высокого уровня, которого я люблю. Покинет ли он команду? Да, это вполне возможно. Но также возможно, что он останется.

    Я просто пытаюсь сделать лучшее для игрока и команды. У меня в распоряжении есть команда, которая состоит из 22 футболистов. И я хочу сохранить команду из 22 футболистов», – заявил Моуринью Sky Sports.

    Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста сборной Армении в «Интер» из-за конфликта с Моуринью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 января 2018, 09:11

      Генрих оказался 23-им!

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