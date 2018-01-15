«Ростов» намерен купить защитника «Бристоль Сити» Магнуссона

«Ростов» заинтересован в приобретении левого защитника «Бристоль Сити» Хордура Бьоргвина Магнуссона.

Как сообщает Bristol Post, в ближайшее время российский клуб намерен сделать официальное предложение по трансферу 24-летнего игрока.

Отмечается, что желто-синие уже предпринимали попытку арендовать исландца прошлым летом, но сделка не удалась по причине нехватки времени до закрытия окна.

По информации источника, Магнуссон счастлив в «Бристоль Сити» и не собирается менять команду. Тем не менее после прихода Райана Кента в аренду из «Ливерпуля» ситуация имеет шанс измениться, поскольку исландец может лишиться необходимого количества игрового времени. А именно это он считает основным критерием нахождения в клубе.

В нынешнем сезоне Магнуссон провел 19 матчей, отметившись одной голевой передачей.