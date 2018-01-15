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    «Ростов» намерен купить защитника «Бристоль Сити» Магнуссона

    «Ростов» заинтересован в приобретении левого защитника «Бристоль Сити» Хордура Бьоргвина Магнуссона.

    Как сообщает Bristol Post, в ближайшее время российский клуб намерен сделать официальное предложение по трансферу 24-летнего игрока.

    Отмечается, что желто-синие уже предпринимали попытку арендовать исландца прошлым летом, но сделка не удалась по причине нехватки времени до закрытия окна.

    По информации источника, Магнуссон счастлив в «Бристоль Сити» и не собирается менять команду. Тем не менее после прихода Райана Кента в аренду из «Ливерпуля» ситуация имеет шанс измениться, поскольку исландец может лишиться необходимого количества игрового времени. А именно это он считает основным критерием нахождения в клубе.

    В нынешнем сезоне Магнуссон провел 19 матчей, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 января 2018, 00:02

      Похоже, Ростов будет представлять сб.Исландии..или наоборот..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 15 января 2018, 23:33

      Да ещё и купить
      Хоспади, я не можу

      -1
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 15 января 2018, 23:33

      Да это же прекрасно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 19:33

      Да, что-то на викингов потянуло южан!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 января 2018, 19:20

      Ростов похоже в плане создать исландскую диаспору в городе....

      3
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