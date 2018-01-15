Гамула: «До ЧМ-2018 нам вообще нужно сидеть молча. А про темнокожих говорить, что они белые»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал скандал вокруг публикации в официальном твиттере «Спартака».
В субботу, 13 января, пресс-служба красно-белых выложила в соцсети видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «тающими на солнце шоколадками». Это вызвало недовольство западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме.
Напомним, в 2014 году Гамула получил пятиматчевую дисквалификацию за шутку в адрес темнокожих игроков своей команды. Тогда специалист сказал: «Нужен ли нам Ангбва? У нас и так в команде шесть черных».
– В чем криминал твита Джикии?
– Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. «Спартак» вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?
– И, тем не менее, «Спартаку» и Джикии пришлось извиняться...
– Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения.
– Зачем же извинялись?
– Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю: у нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.
– Но какой-то урок нужно извлечь из всей этой истории?
– Урок один.
– Какой?
– Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые.
– А вы считаете, что ваша фраза о «шестерых черных» была в рамках правил?
– Конечно! Я в этом даже не сомневаюсь. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.
– В РФС сказали, что точно рассмотрят твит «Спартака». Допускаете, что Джикия, как и вас дисквалифицируют на пять игр?
– Постойте, люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу, пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикия. Его не за что наказывать!