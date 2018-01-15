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    Гамула: «До ЧМ-2018 нам вообще нужно сидеть молча. А про темнокожих говорить, что они белые»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал скандал вокруг публикации в официальном твиттере «Спартака».

    В субботу, 13 января, пресс-служба красно-белых выложила в соцсети видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «тающими на солнце шоколадками». Это вызвало недовольство западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме.

    Напомним, в 2014 году Гамула получил пятиматчевую дисквалификацию за шутку в адрес темнокожих игроков своей команды. Тогда специалист сказал: «Нужен ли нам Ангбва? У нас и так в команде шесть черных».

    – В чем криминал твита Джикии?

    – Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. «Спартак» вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?

    – И, тем не менее, «Спартаку» и Джикии пришлось извиняться...

    – Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения.

    – Зачем же извинялись?

    – Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю: у нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.

    – Но какой-то урок нужно извлечь из всей этой истории?

    – Урок один.

    – Какой?

    – Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые.

    – А вы считаете, что ваша фраза о «шестерых черных» была в рамках правил?

    – Конечно! Я в этом даже не сомневаюсь. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.

    – В РФС сказали, что точно рассмотрят твит «Спартака». Допускаете, что Джикия, как и вас дисквалифицируют на пять игр?

    – Постойте, люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу, пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикия. Его не за что наказывать!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 12:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:43

      еще и дисквалификации нам не хватало
      РФС ребята опасные,на ровном месте что нибудь надумают!
      когда наши вылетят из группы,все обвинят Джикию,скажут из за него угас запал,кончился настрой,из за него не смогли забить!)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 18:46

      да уж на разумность руководства хоть нашего хоть нет не очень стоит надеяться, но ситуация и яйца выеденного не стоит а такой резонанс как будто реальных дел не осталось, просто вообще слов нет.

      2
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 15 января 2018, 17:25

      Бразильцы привезли шоколад, чтобы похвастаться, он потек, а Джикия констатировал этот факт. Все дела. ))

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 15 января 2018, 16:41

      Одного не пойму если человек темнокожий,и я его таким назвал так в чем тут расизм, не обращать внимания и хана этому расизму а то уж больно много внимания , така яж фигня как и банан на поле и жест средним пальцем да плевать мне на все это, как сказали бы у нас в Ростове ИДИЁЁЁЁЁЁЁты, А Гамула Молодца конечно))))

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 15 января 2018, 15:45

      И надо запретить брюнетов,
      Не подрывать их авторитета.
      Запретить чёрной пастой писать,
      Отменить у зверей чёрную масть....
      Продолжать?

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 15 января 2018, 15:35

      и между прочим все шоколадки бразильские

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 15 января 2018, 15:33

      а главное сами шоколадки то не в обиде... ладно один из них пожаловался бы другое дело .. а тут... и климат внутри коллектива не испортили бы,,, этим своим расизмом... ааа между прочим эти шоколадки получают больше белого Джикии... разве это не расизм... годиков через 20 европейцы пожалеют о своих выходках... к тому моменту 3/4 европейцев будет шоколадками... вот тогда и посмотрим

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 15 января 2018, 15:27

      Гамула - мужик нормальный!
      Из за таких "защитников", появились и голубая луна и радужное сияние и потоки беженцев.
      Скоро собак и баранов нельзя будет называть собаками и баранами.
      Мир катится в тартарары.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 января 2018, 15:03

      Даже если они темнокожие, говорить, что они белые ******.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2018, 14:44

      РУССКИЕ!ВЫ ВСЕ СМЕТАНА!

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