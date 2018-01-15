Гамула: «До ЧМ-2018 нам вообще нужно сидеть молча. А про темнокожих говорить, что они белые»

еще и дисквалификации нам не хватало
РФС ребята опасные,на ровном месте что нибудь надумают!
когда наши вылетят из группы,все обвинят Джикию,скажут из за него угас запал,кончился настрой,из за него не смогли забить!)))
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал скандал вокруг публикации в официальном твиттере «Спартака».
В субботу, 13 января, пресс-служба красно-белых выложила в соцсети видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «тающими на солнце шоколадками». Это вызвало недовольство западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме.
Напомним, в 2014 году Гамула получил пятиматчевую дисквалификацию за шутку в адрес темнокожих игроков своей команды. Тогда специалист сказал: «Нужен ли нам Ангбва? У нас и так в команде шесть черных».
– В чем криминал твита Джикии?
– Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. «Спартак» вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?
– И, тем не менее, «Спартаку» и Джикии пришлось извиняться...
– Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения.
– Зачем же извинялись?
– Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю: у нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.
– Но какой-то урок нужно извлечь из всей этой истории?
– Урок один.
– Какой?
– Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые.
– А вы считаете, что ваша фраза о «шестерых черных» была в рамках правил?
– Конечно! Я в этом даже не сомневаюсь. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.
– В РФС сказали, что точно рассмотрят твит «Спартака». Допускаете, что Джикия, как и вас дисквалифицируют на пять игр?
– Постойте, люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу, пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикия. Его не за что наказывать!