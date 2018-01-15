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  • Гамула: «До ЧМ-2018 нам вообще нужно сидеть молча. А про темнокожих говорить, что они белые»

Гамула: «До ЧМ-2018 нам вообще нужно сидеть молча. А про темнокожих говорить, что они белые»

15 января 2018, 12:59
27

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал скандал вокруг публикации в официальном твиттере «Спартака».

В субботу, 13 января, пресс-служба красно-белых выложила в соцсети видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «тающими на солнце шоколадками». Это вызвало недовольство западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме.

Напомним, в 2014 году Гамула получил пятиматчевую дисквалификацию за шутку в адрес темнокожих игроков своей команды. Тогда специалист сказал: «Нужен ли нам Ангбва? У нас и так в команде шесть черных».

– В чем криминал твита Джикии?

– Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. «Спартак» вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?

– И, тем не менее, «Спартаку» и Джикии пришлось извиняться...

– Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения.

– Зачем же извинялись?

– Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю: у нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.

– Но какой-то урок нужно извлечь из всей этой истории?

– Урок один.

– Какой?

– Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые.

– А вы считаете, что ваша фраза о «шестерых черных» была в рамках правил?

– Конечно! Я в этом даже не сомневаюсь. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.

– В РФС сказали, что точно рассмотрят твит «Спартака». Допускаете, что Джикия, как и вас дисквалифицируют на пять игр?

– Постойте, люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу, пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикия. Его не за что наказывать!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро Гамула Игорь
Комментарии (27)
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InterMilLano1908
1516010623
Ну наконец то адекват!!!! Тут всем наплевать кто прав, а кто нет! ЧМ проведем, денгьи соберем, а потом уже будем трочить этих негров!
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DOCTOR PENALTY
1516010968
Нельзя говорить про темнокожих, что они белые. Толерасты в этом тоже усмотрят расизм. ***
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alex1951
1516011582
В одном Гамула прав ,лучше заткнутся на эту тему - до и во время ЧМ, в России не признают ,ни педиков ,ни темнопопых,ничего не поделаешь , но ради Чемпа придется заткнуться - чревато!
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Gullit 76
1516011739
Прав,сейчас лучше помолчать.
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Vratarь
1516015732
В слове "шоколадка" расизм видят те, у которых он ещё недавно был в ходу (в школах, предприятиях, экономике). Как раз то, что они его видят, и говорит о том, что они с ним хорошо знакомы, и постоянно с ним сталкиваются у себя в странах. Это как две подруги, одну из которых муж постоянно бьёт по лицу, увидев, как муж другой шлёпнул по заднице, улавливает в этом зачатки насилия. Но раз эти "избитые бабы" сейчас работают судьёй, то лучше при них до своей жены не дотрагиваться.
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momwig_
1516015961
Да при чем тут провокации? Никто же за язык не тянул. Спорить с тем, что у нас расизма полно - бессмысленно. Ну, а проявление расизма этот конкретный случай или нет - конечно, можно спорить. У нас много т.н. "бытового", в том числе - "необидного" расизма, вот это как раз тот случай, когда человек ничем не хотел оскорбить или унизить. Но вот если бы какой-нибудь Рома Зобнин (например) прокомментировал пробежку какой-нть группы: "О, три шоколадки, два хачика..." - тоже звучало бы... приметно, даже если бы он к ним всем со всею любовью. В борьбе с расизмом тоже бывают перегибы, но ведь не так всё далеко в истории - человек другого цвета кожи (не белый) - если не раб, то всё равно - "второго сорта", поэтому когда основным определением человека становится цвет кожи, разрез глаз, отчасти - национальность (особенно в "жаргонны" выражениях), в мире сейчас это вызывает определенную реакцию. Это просто нужно понимать.
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Тraumtanzеr
1516016628
Гамула, я тя обожаю)))
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Тraumtanzеr
1516016682
РУССКИЕ!ВЫ ВСЕ СМЕТАНА!
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xapaycm
1516019262
Гамула - мужик нормальный! Из за таких "защитников", появились и голубая луна и радужное сияние и потоки беженцев. Скоро собак и баранов нельзя будет называть собаками и баранами. Мир катится в тартарары.
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OfaZavr
1516031206
да уж на разумность руководства хоть нашего хоть нет не очень стоит надеяться, но ситуация и яйца выеденного не стоит а такой резонанс как будто реальных дел не осталось, просто вообще слов нет.
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