Дмитрий Черышев не видит причин для увольнения Зидана из «Реала»

Российский тренер Дмитрий Черышев считает, что «Реалу» не стоит увольнять Зинедина Зидана с поста главного тренера по ходу этого сезона, а сделать акцент на обновлении состава молодыми игроками. Напомним, в матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» дома уступил «Вильярреалу» со счетом 0:1.

– Можно ли заключать о серьезном кризисе в «Реале»?

– На самом деле, сейчас идет перестройка и становление новой команды. Все это займет нынешний сезон и может затянуться на половину следующего. У всех великих команд случаются такие кризисы. Был он и у «Барселоны», когда на протяжении нескольких лет она не могла выиграть чемпионат.

– Перестройка эффективнее пройдет под руководством Зидана, или наставника могут отправить в отставку?

– Очень хорошо отношусь к Зизу. Когда тренировал его сына, мы часто пересекались и много беседовали. Зидан – неплохой тренер и нашел правильную ниточку к команде, наладил с ней контакт. За время работы с «Реалом» он выиграл восемь титулов, поэтому сейчас нерезонно говорить о смене тренера. Скорее, нужна смена состава – молодые футболисты должны прийти на место опытных, но первые пока остаются сырыми и необкатанными. Нужно изменить атакующую линию, и тогда «Королевский клуб» снова заблистает.