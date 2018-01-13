Гончаренко заявил, что ЦСКА надолго потерял Жамалетдинова

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе команды на сборе в Испании. В частности, белорус заявил о травме нападающего красно-синих Тимура Жамалетдинова.

«Мы все в ЦСКА были рады встрече на первом сборе. Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно.

Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи», – сказал тренер.

Первый официальный матч в 2018 году армейцы проведут 13 февраля против «Црвены Звезды» в рамках 1/16 Лиги Европы.