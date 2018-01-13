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    Гончаренко заявил, что ЦСКА надолго потерял Жамалетдинова

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе команды на сборе в Испании. В частности, белорус заявил о травме нападающего красно-синих Тимура Жамалетдинова.

    «Мы все в ЦСКА были рады встрече на первом сборе. Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно.

    Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи», – сказал тренер.

    Первый официальный матч в 2018 году армейцы проведут 13 февраля против «Црвены Звезды» в рамках 1/16 Лиги Европы.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.01.2018 21:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 14 января 2018, 12:20

      Хреновое начало для Тимура, скорейшего выздоровления ему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 11:52

      ....ой, та не велика потеря!!!!...всего один удачный матч отыграл и тот в прошлом сезоне...паренек не прогрессирует....он как адамов, очень наверное сильно хочет, но не может...не тот талант, а скорее его отсутствие

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 января 2018, 11:07

      Невелика потеря. Всего лишь игрок запаса, который изредка выходил на замены.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 января 2018, 10:02

      Бомбардир какой-то упрямый, продолжает писать фамилию тренера ЦСКА
      неправильно, а нужно ГАНЧАРЕНКО.Что касается травмы Жамалетдинова,
      то, уж, на сборах нужно быть особо осторожными.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 января 2018, 04:12

      Год начался хреновато... Тимуру здоровья и скорейшего выздоровления!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 января 2018, 03:10

      Скорейшего выздоровления!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 января 2018, 22:28

      Хреново...

      0
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