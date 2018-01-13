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Гончаренко заявил, что ЦСКА надолго потерял Жамалетдинова

13 января 2018, 21:15
8

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе команды на сборе в Испании. В частности, белорус заявил о травме нападающего красно-синих Тимура Жамалетдинова.

«Мы все в ЦСКА были рады встрече на первом сборе. Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно.

Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи», – сказал тренер.

Первый официальный матч в 2018 году армейцы проведут 13 февраля против «Црвены Звезды» в рамках 1/16 Лиги Европы.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Nerlinger
1515871719
Хреново...
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directorpg
1515888632
Скорейшего выздоровления!
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cska-62
1515892334
Год начался хреновато... Тимуру здоровья и скорейшего выздоровления!
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vladimir-7
1515913359
Бомбардир какой-то упрямый, продолжает писать фамилию тренера ЦСКА неправильно, а нужно ГАНЧАРЕНКО.Что касается травмы Жамалетдинова, то, уж, на сборах нужно быть особо осторожными.
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BRO_football
1515917254
Невелика потеря. Всего лишь игрок запаса, который изредка выходил на замены.
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Бубновский
1515919956
....ой, та не велика потеря!!!!...всего один удачный матч отыграл и тот в прошлом сезоне...паренек не прогрессирует....он как адамов, очень наверное сильно хочет, но не может...не тот талант, а скорее его отсутствие
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OOOVVV.
1515921617
Хреновое начало для Тимура, скорейшего выздоровления ему.
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